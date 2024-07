¡Indignado! Joel Pinto arremete contra su exesposa por acusarlo de infidelidad con Pamela López

Pamela López ha vuelto a estar en el ojo de la tormenta luego que la exesposa del futbolista Joel Pinto la acuse de meterse en su relación hace aproximadamente 15 años. Sin embargo, Pinto salió a hacer una aclaración y lamentó que su expareja esté dañando su imagen.

Como se recuerda, Pamela López y Christian Cueva volvieron a ser motivo de titulares luego que el futbolista anuncie que está separado de la madre de sus hijos hace varios meses, pese a que en más de una oportunidad se les vio juntos durante las últimas semanas.

En medio de la confirmación de la ruptura amorosa de López y Cueva, el auto del futbolista estuvo presente en el cumpleaños de Pamela Franco, con quien tuvo un romance clandestino entre 2018 y 2019, según confirmó la propia Pamela Franco.

En medio de todo el escándalo, la exesposa de Joel Pinto apareció para acusar a Pamela López de haberle hecho lo mismo que le están haciendo ahora (dejarla por otra mujer), pero Joel aclaró todo en una reciente comunicación con 'América Hoy'.

"Estaba separado (cuando estuve con Pamela López), no estaba divorciado porque para el proceso yo tuve que mandar una demanda de divorcio, eso es distinto. La otra parte dirá que no, pero yo sé como son las cosas", expresó.

Enseguida, el futbolista lamentó que se haya sacado a la luz un tema de hace 14 años, lo cual está dañando si imagen como deportista. "La persona que comentó eso, se sentirá feliz haciendo eso, está dañando mi imagen...", agregó.

Rodrigo González, conductor del programa "Amor y Fuego", leyó un mensaje impactante que le envió una seguidora. Esta mujer, que asegura ser la exesposa del arquero Joel Pinto, afirmó que Pamela López se metió en su matrimonio hace más de una década.

"Tampoco tenemos que poner de víctima a Pamela López, ustedes no conocen su pasado, no tienen idea de lo que me hizo en el año 2010 mientras yo era esposa del arquero Joel Pinto, el Gato Pinto. Me hizo exactamente lo mismo que hoy se lo hace Pamela Franco", escribió la seguidora.