Ivana Yturbe debuta en "El Gran Chef famosos' y Masías la destruye: "Tu esposo te va a pedir el divorcio"

La nueva temporada de 'El Gran Chef famosos' ha dado de que hablar con competidores de lujo entre ellos Cielo Torres, Jonatan Rojas, Cint G, Yako Eskenazi, Leyla Chahuán, Julinho, Santiago Suárez, entre otros.

Sin embargo, Ivana Yturbe recibió duros comentarios en la primera edición de esta temporada y es que al parecer la modelo no tendría la habilidad de la cocina por lo que el jurado no dudó en 'darle con palo'.

Sin filtro

Ivana Yturbe se mostró muy emocionada por su convocatoria al programa de cocina 'El Gran Chef Famosos', pues la modelo se encuentra viviendo en Tarma por el trabajo de su esposo Beto Da Silva, es por ello que esta vez la influencer se quedará en Lima un tiempito en lo que dura su permanencia en el programa.

Y al parecer no sería mucho ya que lejos de impresionar al jurado con sus deliciosos platillos provocó el disgusto de Javier Masías quien al probar su comida por poco y pasa un tremendo roche.

Al terminar su platillo los jurados conformados por Giacomo Bocchio, Nelly Rossinelli y Javier Masías se acercaron al lugar de Ivana para probar su comida, para ello la modelo se veía nerviosa aparentemente sabía que no recibiría comentarios positivos: "Mi esposo dirá que no puedo sancochar una papa... le van a dar la razón a mi suegra", dijo la esposa de Beto.

Cuando Javier no dudó en enviarle una chiquita a Ivana por su comida: "Tu esposo te va a pedir el divorcio", dijo el jurado provocando el asombro de la modelo.

De inmediato las críticas de Masías no se hicieron esperar: "Esto está crudo no se puede comer te iba hablar del choclo pero sinceramente esto es incomible, yo no voy a perder mi tiempo", dijo.

Diversos usuarios tomaron el momento con mucho humor y afirmaron que le tienen fe a Ivana ya que consideran que tiene muchas ganas de aprender y de demostrar que puede mejorar.

"Ánimo 💪 Ivana tú puedes", "Con fe Ivana tu puedes", "Vamosssss Ivanna!! Es solo el primer día", "Vamos Ivana es el primer día, te salvaste y es bueno. En tus próximos platos concéntrate y pon en práctica todo", "Vamos Ivana, se ve mucha proyección en ti", fueron algunos de los comentarios en redes.

Beto Da Silva ingresaría a "El Gran Chef Famosos" como refuerzo de Ivana Yturbe

La octava temporada de "El Gran Chef Famosos" arrancó con todo. Hace unos días, mediante sus redes sociales, el reality culinario anunció a sus primeros seis participantes, entre los que destacaron Yaco Eskenazi e Ivana Yturbe.

Esta será la primera vez que el esposo de Natalie Vértiz salga de América Televisión, mientras que Ivana sumará un nuevo canal a su lista, luego de haber pasado por ATV y el recinto de Pachacamac. Justamente, la modelo ha dado que hablar, ya que ahora se mostrará en una faceta diferente alejada de los flashes y pasarelas, por lo cual, las expectativas de los "chefsitos" son altas.

Respecto a su participación en la octava temporada de "El Gran Chef Famosos", Ivana Yturbe reconoció que será todo un desafío para ella enfrentarse a la cocina. Además, consciente de que en algún momento deberá llevar a algún refuerzo al programa, no dudó en señalar que llevaría a Beto Da Silva, actual jugador de ADT.