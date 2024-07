¡Advertido! Onelia Molina revela que no perdonaría una infidelidad de Mario Irivarren: "Si falla, me pierde"

Onelia Molina fue bastante clara al confesar que no perdonaría ningún tipo de infidelidad de parte de Mario Irivarren ya que considera que son dos personas adultas convencidas de lo que quieren en el ámbito personal.

La chica reality recordó que ha tenido un pasado bastante polémico con sus ex parejas y no pretende volver a repetir la historia con otra persona por lo que no dudó en hablar fuerte y claro ante esta ficticia situación.

De armas tomar

Onelia Molina y Mario Irivarren comparten ya una relación bastante estable y sólida Y es que ambos han demostrado que tienen un amor bastante genuino en donde prevalece el respeto la admiración y la confianza.

Sin embargo, un diario local cuestionó a la modelo sobre la posibilidad de una infidelidad de parte del influencer a lo que no la pensó dos veces en responder.

"No aguantaría celos enfermizos ni una infidelidad ni ningún tipo de agresión física, psicológica o emocional. Ni un grito ni un jalón, a la primera chau. Forma que me levanten ni la voz, ya pasé por eso", dijo la modelo bastante tajante sobre lo que espera de su pareja sobre lo que no volvería a soportar.

Asimismo, Onelia aseguró que quien es infiel sabe las consecuencias de sus actos y además sabe que pierde a una buena persona qué le entregó su amor sin condiciones.

"Ya viví una relación muy tóxica y no volvería a vivirlo, él sabe que me pierde si falla", dijo la modelo.

Finalmente, la chica reality aseguró que no se encuentra embarazada tal y como lo aseguraron algunos medios que especularon que se encontraría en la dulce espera.

"Todos hablaban de un bebé que no había, estamos tranquilos así como estamos, tenemos a mi perrito y a su gato. Sin embargo, a futuro me gustaría ser mamá", agregó.

Hasta el momento, la parejita se encuentra más unida que nunca y no ha protagonizado ningún tipo de escándalos en los medios cuidando bastante su relación de las malas vibras.

Mario Irivarren confiesa que sería capaz de traicionar a Onelia Molina: "Tiene que entenderlo"

Los días felices de Mario Irivarren y Onelia Molina parecen haber terminado. Hace unos días, la popular parejita brindaba algunas declaraciones para "Amor y Fuego" donde demostraban que su amor estaba más fuerte que nunca, sin embargo, eso parece haber cambiado rápidamente.

Recientemente, Mario Irivarren fue abordado por las cámaras de "Esto es Guerra" y le consultaron si él sería capaz de traicionar a su pareja, Onelia Molina. Sin pensarlo mucho, el ex de Ivana Yturbe respondió sin ningún problema.

"Tiene que entender que en la competencia no somos pareja, somos rivales y tenemos que seguir las reglas del juego", declaró Mario Irivarren quien se mostró muy serio y contundente al dar su respuesta.

Sin embargo, Onelia Molina se mostró dubitativa ante la misma pregunta y tras un suspiro de amor, señaló que ella no podría traicionar a su pareja. Al parecer, el amor prima más en la arequipeña que en el exintegrante de "Combate".