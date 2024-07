¡Divina! Yiddá Eslava muestra los resultados tras someterse a 'retoquitos': "Volvió mi abdomen"

Yiddá Eslava dejó su pasado bien pisado con Julián Zucchi y ahora se ha dejado ver más regia que nunca y es que la actriz hace ya algunos meses anunció que se iba a someter a una operación principalmente por salud y de paso iba a definir mejor su figura ya que subió de peso a causa de la pandemia.

La expareja de Julián Zucchi compartió en su Instagram un corto video de su cuerpo y el como ha cambiado gracias al 'retoquito' y a una buena alimentación para mantener la línea.

Divina y empoderada

Yiddá Eslava compartió en sus redes sociales los resultados de la operación a la que se sometió hace ya algunos meses, la actriz se dejó ver satisfecha y feliz con su nueva figura que ahora debe cuidar para mantenerse mucho más regia y saludable.

La productora compartió en su Instagram un corto video de su cuerpo en diversos ángulos feliz de ver esta nueva persona en el espejo.

Yiddá mensaje en redes

"Aún falta desinflar. Pero necesito volver a hacer deporte. Lo lindo es que ya no tengo diástasis, volvió mi abdomen", escribió Eslava emocionada y con una gran sonrisa en el rostro.

Asimismo, reveló que poco a poco regresará a la vida saludable que solía llevar por su bienestar y la de sus hijos quienes son su mayor adoración.

"Ya vuelvo a las caminatas, más hipopresivos, más no tragar todos los días", agregó la ex 'combatiente'.

Por otro lado, Yiddá se mostró incómoda por los comentarios de algunos seguidores que al parecer habrían afirmado que se sometió a una lipomarcación a lo que la actriz no dudó en responder.

"Oe se pasan jaja.. Ya me están diciendo que me hice lipomarcación ... o sea todo mi esfuerzo al tacho", dijo Yiddá recalcando que su abdomen en todo momento ha tenido músculos solo que estaba cubierto con grasa y es ahora donde se logra notar ya que la actriz bajó 20 kilos.

Cabe resaltar que Yiddá se sometió a una abdominoplastia, a una operación de hernia y una diástasis, incluso se le redujo la piel excesiva de la misma zona.

Hasta el momento Yiddá se encuentra viviendo una de las mejores etapas de su vida al lado de su actual pareja Ángel Fernández quien ha demostrado ser su principal sostén en momentos difíciles.

Yiddá Eslava revela por qué bajó de peso: "Comer para saciar un vacío interno"

La actriz Yiddá Eslava usó su cuenta de Instagram para contar un poco más sobre las verdaderas razones que la empujaron a dar un cambio radical en su aspecto físico, cabe resaltar que muchos afirmaron que fue producto de su separación el que ella se quiso ver más regia, afirmación que la misma Yiddá rechazó tajantemente.

Es por ello que después de meses de haber estado envuelta en un escándalo por su separación con Julián Zucchi, la productora reveló con detalles todos los problemas que venía afrontando a raíz de estar subida de peso fue entonces cuando poner un alto en sus malos hábitos.

"Cuando inició la pandemia, lleve todo mi embarazo, parto y hasta el 1er año de Maro encerrada, no me daba cuenta que poco a poco la ansiedad estaba ganado terreno", contó inicialmente.

Incluso, Yiddá logró identificar que su ansiedad venía acompañada de una depresión que poco a poco iba tomando protagonismo en su vida diaria y que hasta podría afectar en su rol como madre.

"Pero algo paso en mí, llegue a mi límite cuando caí y me di cuenta que no solo estaba "ANSIOSA" sino también deprimida. Esta era una lucha interna, yo contra mi, y no pensaba perder la batalla", continuó diciendo.

Es así como la actriz logró detectar algunos patrones que seguía en su día a día que vaticinaban los efectos secundarios de una depresión y ansiedad latentes que Yiddá no pensaba darles chance de dirigir su vida personal.

"Así que empecé a detectar, grilletes: quedarte en pijama todo el día (un día es rico, todos no esta bien), comer para saciar un vacío interno, no pensar en mi en ningún momento, culpa, culpa y más culpa", agregó.

Finalmente, Yiddá invitó a todos sus seguidoras a cuidarse con mucho amor y nunca descuidar la imagen personal no para presumirla con los demás sino por satisfacción propia de gustarse y de quererse cada vez que se vean al espejo.

"JÚRATE AMOR, dedicate y tratate con DEVOCIÓN como lo harías por el amor de tu vida... o sea TÚ", concluyó.