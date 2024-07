Mario Irivarren revela por qué se distanció de Alejandra Baigorria: "Tengo mis motivos"

Mario Irivarren finalmente habló y reveló detalles de la relación que tiene actualmente con Alejandra Baigorria y es que como se recuerda ambos eran grandes amigos debido al tiempo que compartieron en 'Combate'.

Mucho se dijo sobre la amistad que los unía e incluso se reveló que debido a la nueva pareja de Mario, Onelia Molina, ambos habían dejado su amistad en 'stand by'.

Mario Irivarren brindó una entrevista para el programa "Estás en todas", donde pudo compartir detalles de la amistad que tenía con Alejandra Baigorria a quien conoce hace muchos años atrás cuando ambos se hicieron conocidos en el programa reality llamado 'Combate'.

El modelo reveló que si tiene algunas diferencias con la empresaria y no necesariamente tienen relación con su actual pareja Onelia Molina.

Incluso, aseguró que el cambio de modalidad en el formato del programa hizo que existieran más enfrentamientos entre ellos provocando mucho más tensión en su amistad.

Recalcó que actualmente no está molesto ni peleado con la rubia pero si hay un tema que prefiere conversarlo directamente con ella y no dar detalles en televisión y que considera que se debe resolver de manera interna.

"No es que esté peleado o molesto con Alejandra (...) tengo mis motivos propios. Tengo un tema con Ale que algún día lo hablaremos y que no está relacionado directamente con Onelia", agregó.

Asimismo, dejó en claro que a pesar de que tiene un tema pendiente con Alejandra su relación con Said Palao, el novio de Alejandra se mantiene intacta pero de igual manera prefiere que la diferencia con Ale se resuelva de manera privada.

"Han pasado cosas que no me gustaron y algún día lo conversaremos. No es que haya una enemistad", concluyó el chico reality.