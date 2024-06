"Yo lo veo triste": Patricio Parodi habría viajado a Chile para superar a Luciana Fuster

Parece que el romance entre Patricio Parodi y Luciana Fuster habría llegado a su fin. Según Ethel Pozo, el chico reality de "Esto es Guerra" viajó a Chile con sus amigos para superar la ruptura con la modelo. Aquí les traemos todos los detalles.

Patricio Parodi habría viajado a Chile para olvidar a Luciana

Los rumores sobre el fin de la relación de Patricio y Luciana son cada vez más fuertes. Ethel Pozo, conductora de "América Hoy", reveló que en los pasillos de América TV se comenta que Patricio se fue de viaje a Chile para animarse tras la separación.

"Dicen todos los pasillos de aquí, que los amigos lo han llevado porque ya habían terminado. Se pudieron amistar al día de hoy, ojalá", comentó Ethel.

Patricio y Luciana ya no se siguen en redes. Janet Barboza añadió que Luciana Fuster ya no le da 'me gusta' a las fotos de Patricio ni comenta en sus publicaciones de Instagram. También mencionó que el ex de Flavia Laos luce 'triste' en las imágenes de su viaje a Chile.

"Miren, ¿hay un 'me gusta' o comentario de Luciana? Yo lo veo triste", dijo Janet.

Sin embargo, pese a los fuertes rumores en su mismo canal. Actualmente, Luciana y Patricio sí se siguen en Instagram. Y Luciana Fuster le ha dado like a sus fotos en Chile. ¿Todo será un rumor, nuevamente, o de verdad ocurrió una separación y se han amistado?

Ethel Pozo y Jazmín Pinedo sobre la supuesta separación

Ethel Pozo también comentó que la separación podría ser definitiva, aunque aún se siguen en redes sociales.

"No hay que tapar el sol con un dedo. Dicen todos los pasillos de aquí que los amigos lo han llevado porque ya habían terminado. Se pudieron amistar al día de hoy, ojalá", expresó Ethel, esperando una posible reconciliación.

Jazmín Pinedo, conductora de "Más Espectáculos", también habló sobre la posible separación. Comentó que estaba esperando la confirmación de la ruptura, ya que la información provenía de fuentes cercanas.

"Me han llegado como 20 mensajes diciendo que supuestamente Patricio y Luciana, 'taca tacata' (separación). ¿Será verdad? ¿O es que no los ven juntos porque cada uno está en lugares diferentes? Lo sabremos muy pronto", dijo Jazmín.

En el programa "América Hoy", analizaron las fotos de Patricio en Chile y notaron que no parece estar disfrutando del todo.

"En aras de la verdad, si le veo una sonrisa no tan alegre", comentó Ethel.

La relación entre Patricio Parodi y Luciana Fuster parece estar en una fase difícil. Los rumores de separación son fuertes y, aunque no hay una confirmación oficial, las señales apuntan a que podrían haber terminado. Patricio viajó a Chile con sus amigos para distraerse, mientras que Luciana sigue enfocada en sus proyectos. Estaremos atentos a cualquier novedad sobre esta pareja.