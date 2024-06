¡Destrozado! Excombatiente Duilio Vallebuona denuncia que asesinaron a sus perros y robaron su granja

A través de sus redes sociales, el exchico reality Duilio Vallebuona expresó su malestar frente al robo del que ha sido víctima. Él contó que la noche del últimos jueves, los delincuentes burlaron la seguridad de su granja para ingresar a robar los cuyes valorizados en aproximadamente 20 mil soles.

No obstante, a pesar de que lo material se pueda recuperar, Duilio se mostró afectado por la pérdida de sus perros, lo cuales se llevaron la peor parte. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Duilio Vallebuona afectado tras robo en su granja

El excombatiente Duilio Vallebuona informó a través de sus redes sociales sobre un robo que ocurrió en su granja de cuyes en Mala la noche del jueves pasado. El integrante de un reality show señaló que no se encontraba en el lugar cuando sucedió el incidente.

"Estoy en Tumbes grabando mi programa y he tenido una noticia bastante mala. Ayer en la noche entraron a mi casa a robar, han matado a mis mascotas, a mis dos perros, a Tanque y a Laila, se han robado mis cuyes, un monto valorizado en más o menos 20 mil soles", acotó.

De igual forma, el ahora empresario expresó su impotencia ante lo ocurrido, destacando que había invertido mucho trabajo, tiempo y esfuerzo en su granja. Aseguró que, aunque el lugar estaba bien protegido, esto no impidió el ingreso de los delincuentes.

"Estoy bastante frustrado, es un trabajo de mucho tiempo con los cuyes. Teníamos toda la seguridad, teníamos cámaras de seguridad, cerco eléctrico, guardián armado, mis papás también están armados. Frustra que no pueda haber seguridad en Perú, creo que tenemos muchas oportunidades de seguir adelante y que la delincuencia y la corrución haga tanto daño... lo material se recupera, pero mis perritos...", dijo muy entristecido.

Pide seguridad para su familia

En esa misma línea, Duilio Vallebuona pidió a los medios de comunicación que no busquen a sus padres, pues ellos no son personas públicas. Además, se puso a disposición de la prensa por si quieren más información sobre este hecho. Aclaró que es por un tema de seguridad.

"Pido a la prensa que no busquen a mis papás, yo no estoy en Lima ahorita pero me pongo a disposición para que me llamen y comunicarles cualquier dato, yo soy la persona pública, no expongan a mis papás, es por un tema de seguridad", concluyó el excombatiente Duilio Vallebuona a través de sus redes sociales.