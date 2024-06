¡La cuadró! Janet Barboza revela que Ana Paula Consorte le escribió por Instagram: "No se controla"

Janet Barboza, caracterizada por lanzar polémicos comentarios, llamó la atención de los internautas al revelar que Ana Paula Consorte, pareja de Paolo Guerrero, le escribió por Instagram. La 'rulitos' detalló que fueron palabras irrepetibles las que la modelo brasileña le habría dicho.

Recordemos que hace unos días, las conductoras de América Hoy revelaron que la hija mayor de Ana Paula Consorte no estaría estudiando, lo cual fue respondido directamente por la garota. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Janet Barboza revela que Ana Paula Consorte le escribió por Instagram

La conductora de televisión Janet Barboza comentó en América Hoy que Ana Paula Consorte, madre de los dos hijos menores de Paolo Guerrero, le envió un mensaje contundente a través de su cuenta de Instagram. Cabe resaltar que la modelo brasileña ha demostrado ser de carácter fuerte y no duda en responder a las críticas de los programas de espectáculos.

"Me ha dedicado por mensaje unas palabras irrepetibles. Ella es desaforada, no se controla, lo que siente, lo que piensa no lo cierne. Ana Paula piensa algo, cualquier cosa y no lo llega a cernir, simplemente lo lanza. Me dedicó un par de palabras poco halagadoras", dijo la rulitos.

No obstante, se negó a mostrar el mensaje enviado por la brasileña, ya que era demasiado fuerte para el horario de su programa, y señaló que estaba escrito en un perfecto español. "No puedo decirlas, son irrepetibles. Lo que me llamó la atención es que esas palabras estaban muy bien escritas en español, quizá tiene un asistente. La escritura perfecta. Me fui a verificar y veo que la cuenta tenía el check azul. Eso no va hacer que yo deje de decir lo que pienso, para mí, la culpable de que Paolo no haya tenido un buen desenvolvimiento en la Copa América es Ana Paula", dijo Janet Barboza

Ana Paula Consorte cuadró a las conductoras de América Hoy

En otra oportunidad, la brasileña lanzó un fuerte mensaje a través de sus redes sociales contra quienes cuestionaron la crianza de sus hijos. Por tal motivo, pidió que se tenga una poco más de "sentido común y ética". Cabe resaltar que esta reacción de Ana Paula Consorte corresponde a un informe realizado por América Hoy en donde exponían a la hija mayor de la garota.

"Vengo aquí, en portugués incluso, para hablar con este programa y pedirles encarecidamente y respetuosamente que dejen de hablar de mi hija/mis hijos y lo que sea que les concierne. En primer lugar, porque no tienen derecho/autorización para dirigirse a mis hijos", se lee al inicio.

"Pido a esa señoras, que a su vez ya son grandes, que aprendan a respetar al menos a los niños. Con una pizca de sentido común y ética, si es que conocen esa palabra. No tengo razón para dar declaraciones sobre lo que hago con mis hijos, así que pónganse en su lugar y cállense la boca", expresó Ana Paula Consorte.