¡Sacó las garras! Ana Paula Consorte lanza fuerte respuesta a quienes critican el futuro de sus hijos

Recientemente, la modelo brasileña Ana Paula Consorte ha captado la atención de los internautas en redes sociales tras publicar una foto con su hijo André, quien nació de su relación con el futbolista peruano Paolo Guerrero. Ante los comentarios negativos, la modelo se defendió sin dudarlo, subrayando sus valores y las prioridades que tiene en cuanto al futuro de sus hijos.

En ese sentido, una vez más, Ana Paula Consorte deja en claro que su hijo son su prioridad y no duda en responder a las críticas de los internautas. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Ana Paula Consorte responde firme a críticas en redes

Ana Paula Consorte estuvo presente en el estadio para apoyar a su pareja Paolo Guerrero y a la selección de Perú en su último partido contra Chile. La modelo compartió en sus redes sociales algunas fotos del deportista junto a uno de sus 'engreídos' en el campo. Sin embargo, recibió algunas críticas, y no dudó en responder a un comentario en particular, ya que un usuario insinuó que su único interés es que su hijo se convierta en futbolista.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Ana Paula Consorte reaccionó a un comentario inesperado en una publicación donde aparece su pareja Paolo Guerrero con su hijo. Al ver que una usuaria afirmó que su única meta es que su hijo se convierta en futbolista, la joven madre respondió con firmeza, destacando que su hijo seguirá el camino que él desee en el futuro.

"Su objetivo es que uno de sus peques sea futbolista", expresó una usuaria con presunta malicia en su comentario. Por tal motivo, la modelo brasileña no dudó en responderle aclarando este asunto. "mi meta es que sea feliz en lo que sea que elija hacer, pero mi mayor meta es mantenerlo fuera de la vida de otras personas".

Doña Peta habló sobre el carácter de su nuera

Hace unos días, un reportero del programa de Ethel Pozo se acercó a la madre del 'Depredador' y le preguntó si estaba de acuerdo con que su nuera siguiera tanto a Paolo. La matriarca del futbolista dio una respuesta peculiar al respecto. "Es su mujer. Tiene que estar donde su esposo. No sé por qué les llama la atención", señaló.

Sin embargo, esa no fue su única respuesta. También mencionó que tiene aprecio por la brasileña, ya que es la madre de sus nietos y tiene una relación con su hijo. Además, reveló que Ana Paula no se queda callada ante las cosas que no le gustan, ya que eso forma parte de su carácter.

"Es su carácter, yo no puedo contra su carácter. El carácter de ella es así... (Y el suyo también es así) Me gustan las cosas en regla", agregó la popular Doña Peta sobre su nuera.