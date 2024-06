Ana Paula Consorte se pasea en Disney y usuarios la elogian: "A donde sea con sus hijos"

Ana Paula Consorte aprovechado su estadía en Estados Unidos a donde viajó junto a su familia para acompañar a Paolo Guerrero en la Copa América 2024.

Es por ello que la modelo compartió otra vez en sus redes sociales lo bien que la viene pasando en Disney junto a su familia por lo que diversos usuarios han aplaudido a la modelo por nunca dejar de lado a sus pequeños.

Ana Paula Consorte ha aprovechado que se encuentra en Estados Unidos para poder visitar atractivos turísticos del país uno de ellos es Disney lugar que visitó junto a sus hijos y a su madre.

A través de videos y fotos la brasileña ha demostrado que viene viviendo unos días bastantes divertidos y alegres acompañada del amor de las personas a quienes más ama.

Sin embargo diversos usuarios han resaltado el rol de madre de la modelo Y es que se le ha visto que en todo momento jamás se despega de sus hijos por lo que esto ha sido aplaudido por cibernautas en redes.

Cabe resaltar que rara vez ha sido vista Ana Paula Consorte sin sus hijos y pues a dónde se le vea siempre está al lado de ellos esto ha sido recibido de manera positiva por sus seguidores quienes de alguna manera se identifican con la modelo.

Hasta el momento no se sabe la fecha de retorno de Consorte al Perú ya que hasta el momento su pareja Paolo Guerrero se encuentra disputando la Copa América junto a la selección qué dicho sea de paso la influencer no se pierde ni uno de los enfrentamientos deportivos del padre de sus hijos.

La relación de Paolo Guerrero y Ana Paula Consorte ha estado envuelta polémica durante mucho tiempo y una de las razones principales principales sería debido a que la brasileña no lleva una buena relación con Doña Peta, madre del futbolista. Ante esto, Petronila rompió su silencio y habló por primera vez sobre su relación con su nuera.

Las cámaras de 'América Hoy' abordaron a la madre del 'Depredador' para hacerle varias preguntas sobre la relación de su hijo. En ese sentido, Doña Peta aclaró que no ve nada malo en que Ana Paula viaje junto a Paolo Guerrero para apoyarlo en los partidos de la Selección Peruana.

En otro momento de la entrevista, la madre del popular 'Capitán' se refirió al fuerte carácter que la brasileña tiene, ya que en más de una oportunidad ha explotado contra quienes la critican o cuestionan.

Incluso Ana Paula no tuvo reparos en advertir a los programas de espectáculos, específicamente 'América Hoy', que no sigan hablando de sus hijos.

"Tengo que estimarla también porque tiene a mis nietos, es su mujer de mi hijo. Es su carácter, yo no puedo con su carácter. Su carácter de ella es así y a mí también me gustan las cosas en regla. Entonces estamos bien, si no no estuviera acá si estuviéramos mal", concluyó.