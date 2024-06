¡Emocionado! Coco Maggio, exconductor de 'Combate', anuncia que será padre por primera vez

Coco Maggio, recordado como conductor de 'Combate' y ex 'Rebelde Way' por otros anunció a través de su cuenta de Instagram que dentro de poco se convertirá en padre por primera vez al lado de su esposa Mayi Sánchez con quien se casó hace algún tiempo.

El actor compartió como fue la sorpresa que le dio su esposa de la noticia que lo dejó sin aliento y emocionado por la nueva etapa que vivirá en su matrimonio.

Una nueva aventura como padres

Coco Maggio sorprendió mediante sus redes a todos sus amistades y seguidores tras anunciar que se convertirá en padre, la noticia fue compartida el día de ayer 23 de junio.

El exconductor no pudo mantener la noticia en secreto por lo que decidió compartirla en redes y también darle la sorpresa sus familiares quienes lloraron de emoción por la pronta llegada del bebé.

Cabe resaltar que la pareja de esposos venían intentando ser padres hace ya algún tiempo, sin éxito alguno, el esfuerzo y fe lograron que por fin puedan dar este nuevo paso como pareja y dentro de poco de padres.

"Nuestro porotito arcoíris. Nuestro rayo de luz después de cualquier tormenta y calma. Gracias por llegar no cuando papá y mamá querían, sino cuando realmente estuvimos listos", dijo en un primer momento Coco.

El actor afirmó que la familia y ellos esperan a su bebé con mucha emoción y mucho amor que ofrecer: "Por aquí ya te estamos esperando con amor, rodeados de amigos y familiares que te quieren mucho".

Integrantes de la recordada serie argentina de 'Rebelde Way' no fueron ajenos a esta gran noticia y no dudaron en comentar y felicitar a Coco por esta nueva etapa.

Uno de ellos fue Benjamín Rojas: "Vamosss", de igual manera Felipe Colombo comentó con puros corazones, evidentemente emocionado por su gran amigo.

Seguidores no pasaron por alto esta emotiva noticia y también le desearon lo mejor a los nuevos papás: "Felicitaciones y que todo vaya increíble desde hoy y para siempre", "Felicidadessss van a ser unos maravillosos padres", "Amigo que hermoso, me emocione con el video", "Hermosa noticia ❤️❤️❤️❤️ crece la banda argento-peruana", comentaron algunos.

Hasta el momento no se sabe el sexo del bebé pero de por sí ya es querido y esperado por sus padres, familiares y amigos cercanos que han vivido de cerca la lucha de Coco y Mayi para finalmente gritar a los cuatro vientos que serán papitos.

¿Quién es Coco Maggio?

Coco Maggio es un actor argentino que se hizo conocido por su participación en la serie de Rebelde Way, serie que se estrenó en el 2002.

Luego de su paso por la famosa serie decidió viajar al Perú para ser parte del reality de competencia llamado "Combate" en donde logró ganar popularidad y el cariño de la gente que seguía de cerca su carrera como artista.

Después de casi 20 años dedicándose a la televisión el actor decidió darle un giro completo a su vida y optó por recorrer el mundo y conocerlo.

Coco en diversas oportunidades reveló que se dio la oportunidad de conocer todo el Perú de disfrutar de su cultura, de su comida, de sus tradiciones por lo que se siente orgulloso de haber formado una familia en el país que lo acogió calurosamente.

Incluso el artista explicó a través de sus redes sociales que se dedicaría al 100% a viajar ya que es lo que lo apasiona y no estaba solo estaba al lado de su compañera y esposa la peruana Mayi Sánchez.

"Por esto dejé la televisión. Se que hay mucha gente que me sigue por mi carrera en televisión, por RW, por Combate, por Fans, por Flori, el Refugio, Enseñáme a Vivir...fueron casi 20 años en un medio hermoso que me dio un montón de experiencias, recuerdos y buenos amigos. Si sos nuevo por acá, te quiero contar que hace 6 años tome la decisión de viajar para vivir. Y así nació #cocotrips, mi blog de viajes por Perú y el mundo, en donde busco inspirarte a viajar, a salir, a disfrutar de la naturaleza, cuidando y respetando los lugares que visitamos", dijo en redes.

Maggio en diversas oportunidades ha revelado las ganas que tiene de conocer todos los rincones del mundo y confiesa que su misión es hacer que todos sus seguidores puedan ver a través de él cada detalle que tiene cada país.