Aída Martínez rompe su silencio tras participar en 'live hot': "No vendo mi cuerpo, solo fui una invitada"

Aída Martínez y Jossmery Toledo sorprendieron a miles de internautas al participar en un atrevido Live Hot, donde lucieron diminutas prendas y recibieron jugosas ganancias. Asimismo, la popular 'Characata' rompió su silencio después del atrevido streaming.

En una íntima entrevista que la modelo concedió a un diario local, reveló que en un inicio tuvo miedo por las críticas que recibiría en redes, pero un amigo camarógrafo le hice entender que no había nada malo en la transmisión ya que todo era parte de un juego.

"He asistido a otros vivos y me sentí cómoda, la pasé bien porque es gente que no tiene prejuicios. Cuando me dijeron que íbamos a estar en un jacuzzi, primero me asusté, pero uno de los camarógrafos es mi amigo y le pregunté si esto era serio o habría algo de lo cual te iban a juzgar porque no quería prestarme a malos comentarios", indicó.

Aída también contó que se vio tentada debido a la fuerte cantidad de dinero que le pagaron sólo por la invitación, ya que durante los retos también logró acumular más ganancias. La corredora se sintió feliz por haber participado en el Live Hot y dijo que no le debe cuentas a nadie.

"Lo máximo que puedo hacer es salir en lencería o bikini. Por la invitación nos pagaron un monto más alto del que sacamos con los juegos y eso me animó. Así que fueron retos, algunos picos, cosas para mí normales, no vulgares, ni grotescas, además estoy soltera, no le debo nada a nadie, ni tengo que rendir cuentas a nadie y todos ahí éramos solteros", agregó.

Nace una nueva amistad

La modelo arequipeña hizo énfasis en que la pasó muy bien durante todo el proyecto y tuvo buenas palabras para Jossmery, además, comentó sobre las bromas subidas de tono que hizo con sus compañeros.

"Lo que digo es broma (sobre mostrar más), la gente que me conoce sabe que soy cochinera, tengo humor negro, pero no es literal. El jacuzzi estaba temperado, pero igual hacía frío (...) Jossmery me ha caído superbién, me parece una chica linda", concluyó.

