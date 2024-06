Aída Martínez habla sobre la posibilidad de incursionar en OnlyFans tras 'live hot': "Habla mucho de mí"

Aída Martínez se volvió foco de la noticia hace unos días tras realizar un Live Hot, junto a Jossmery Toledo y varios otros Streamers, tras ello, muchos usuarios se preguntaron si la 'Characata' pretende incursionar en la plataforma de pago OnlyFans.

Cabe resaltar que, desde hace varios años años muchas figuras del espectáculo nacional se han unido a la 'red social azul' y gracias a ello obtuvieron jugosas ganancias, una de las pioneras fue Xoana Gonzáles, seguida de Fátima Segovia, Deysi Araujo, entre otras.

En una controversial entrevista con un diario local, Aída Martínez fue consultada sobre la Transmisión En Vivo que hizo junto a la expolicía, ya que Magaly se burló afirmando que era un nuevo emprendimiento en el cual se genera genera mucho dinero. En ese sentido, Aída no se sintió aludida y aclaró que por ahora no tiene interés en incursionar en la creación contenido altamente explícito.

"No es mi emprendimiento, soy la invitada y, por cierto, no vendo mi cuerpo. Para eso tendría 'OnlyFans' y no lo tengo, eso habla bastante de mí", expresó en diálogo con Trome.

En otro momento de la entrevista, Aída reveló que en un inicio tuvo miedo por las críticas que recibiría en redes, pero un amigo camarógrafo le hice entender que no había nada malo en la transmisión ya que todo era parte de un juego.

"He asistido a otros vivos y me sentí cómoda, la pasé bien porque es gente que no tiene prejuicios. Cuando me dijeron que íbamos a estar en un jacuzzi, primero me asusté, pero uno de los camarógrafos es mi amigo y le pregunté si esto era serio o habría algo de lo cual te iban a juzgar porque no quería prestarme a malos comentarios", indicó.