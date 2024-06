¡Apunten! Aida Martínez revela cómo la pueden enamorar: "Primero que se bañe"

La modelo Aída Martínez hace ya algunos meses que se encuentra soltera tras anunciar su separación del padre de su hija, es así que la corredora de motos se ha dejado ver mucho más coqueta debido a que a pesar de estar soltera no pierde la picardía que la caracteriza.

Sin embargo, en un programa de podcast la influencer reveló algunos requisitos que debe cumplir el hombre que quiera sorprenderla y tal vez formar una relación seria.

La carismática Aída Martínez ha sorprendido recientemente en sus redes sociales y es que la modelo participó de un programa de cocina llamado 'A la cocina Tv' conducido por Gabriel Calvo y Kumar Paredes.

Los conductores tuvieron como invitada especial a la corredora de motos quien no dudó en compartir con el público algunos tips para aquel hombre que quiera conquistarla.

Cabe resaltar que hasta el momento Aída no ha presentado ningún saliente que le haya llamado la atención ya que se encuentra más enfocada en su hija y en sus proyectos personales.

Diversos usuarios reaccionaron a los pedidos de la influencer algunos esperanzados en una oportunidad con la regia modelo y otros decepcionados porque saben que no tienen chance con Martínez.

"La última condición me mató, ni modo", "Yo cumplo todos Aída donde me presento", "Que eso nomas?", "O sea que tu ex era cochino?", "La limpieza debe ser fundamental en todos los hombres no se debería ni exigir", fueron algunos de los comentarios.