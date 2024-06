¡Se achora! Esposa de Miguel Araujo responde a quienes la llaman interesada: "Me casé por amor"

Jacqueline Palomino, esposa del jugador Miguel Araujo ha tenido que lidiar estos últimos días con críticas negativas en redes sociales donde la han tildado como una mujer interesada y que no se habría casado con el pelotero por amor.

Es por ello que Palomino no dudó en responder a cada una de las personas que la ha tildado falsamente de tener interés por el dinero dejando bien en claro el vínculo que la une a su esposo y del cual se siente orgullosa.

Jacqueline Palomino esposa de Miguel Araujo no pertenece al mundo del espectáculo ni del entretenimiento sin embargo ha dado de qué hablar en los titulares debido a que ha sido criticada fuertemente en redes sociales por ser presuntamente una mujer interesada.

Todo esto inició en su Tik Tok luego de que publicaron video exponiendo cómo era su vida siendo esposa de un futbolista, cabe resaltar que este se trataba de un video producto de una tendencia en redes sociales donde Palomino cuenta su experiencia viviendo junto al pelotero peruano.

Este Tik Tok habría generado La ola de comentarios negativos en contra de ella dejando entrever que es una mujer mantenida y que no se dedicaría a nada.

Sin embargo, no se quedó callada y decidió responder con todo para defender su matrimonio con el pelotero con quién tiene hijos.

Un usuario comenta: "No eres interesada, nadita", a lo que ella responde, "Al contrario soy recontra interesada en que mi familia se consolide". Palomino descartó cualquier interés económico y mencionó que se casó por amor, "Me casé por amor y por voluntad de siempre haber trazado mi vida de una manera en que Dios me bendijo".