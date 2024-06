¡Victorioso! Don Omar regresa a los escenarios tras vencer el cáncer: ¿Cuándo será su primer concierto?

Don Omar generó gran preocupación entre sus millones de fanáticos al revelar que parecía de cáncer. Sin embargo, luego de someterse a una cirugía para extirpar la neoplasia, 'El señor de la noche' comunicó que volverá a los escenarios para deleite de todos sus seguidores.

El intérprete de 'La vecinita' utiliza su cuenta oficial de Instagram para anunciar que reanudará su gira 'Back To Reggaeton 2024', lo cual marcará su regreso a escenarios después de enfrentar uno de los momentos más duros de su vida.

"Detrás de cada éxito, está una multitud de personas que nunca ha dejado de darme su apoyo incondicional. No solo les doy las gracias por tanto cariño, sino que las gracias por siempre estar ahí en las buenas y en las no tan buenas", indicó al inicio de su comunicado.

El reggaetonero se mostró muy agradecido con el público y aseguró que en agosto de este año volverá a embarcarse en su tour, mismo que postergó debido a su afección de salud. Cabe resaltar que, su gira coincide con el inicio del verano en varias ciudades de Estados Unidos.

"¡La gira Back to Reggaetón va! Con Dios de la mano, no hay nada que nos detenga, así que preparen sus mejores atuendos para noches de perreo que se reanudarán desde agosto ¿Están listos para el tour del verano?", agregó.

El presentador de 'El Gordo y la flaca', Raúl Molina, contó en su programa que se comunicó con el intérprete de 'Sale el sol' después de su operación y este reveló que le habían diagnosticado cáncer de riñón, misma afección que le diagnosticaron a Molina hace casi dos décadas.

"Lo que está sufriendo Don Omar es lo que mismo que me pasó a mí, yo no sabía si me iba a morir o no, cuando me dijeron que tenía cáncer de riñón. A mi me quitaron un riñón hace 19 años y hablando con Don Omar a él le quitaron el riñón izquierdo" contó el presentador de TV.