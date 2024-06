Don Omar: Revelan qué tipo de cáncer tiene el reggaetonero y cuál su estado de salud actualmente

William Omar Landrón Rivera, más conocido simplemente como Don Omar, es uno de los cantantes de reggaeton más importantes de las últimas décadas y recientemente se volvió noticia al confesar que había sido diagnosticado con cáncer. Ahora, un famoso conductor informó qué tipo de cáncer le detectaron al cantante y cuál es su estado de salud actualmente.

El presentador de 'El Gordo y la flaca', Raúl Molina, contó en su programa que se comunicó con el intérprete de 'Sale el sol' después de su operación y este reveló que le habían diagnosticado cáncer de riñón, misma afección que le diagnosticaron a Molina hace casi dos décadas.

"Lo que está sufriendo Don Omar es lo que mismo que me pasó a mí, yo no sabía si me iba a morir o no, cuando me dijeron que tenía cáncer de riñón. A mi me quitaron un riñón hace 19 años y hablando con Don Omar a él le quitaron el riñón izquierdo" contó el presentador de TV.