David Villanueva, 'Xavi' en AFHS, habla sobre críticas en redes: "Sabía que me iban a odiar"

El actor español David Villanueva al parecer se ha convertido en uno de los personajes más odiados de la serie peruana de Al fondo Hay Sitio por lo que no dudó en responder a sus detractores.

El popular "Xavi" se mostró agradecido por el éxito que tiene la serie en la televisión peruana y por la acogida de su personaje aún así sea blanco de críticas lo cual no le incomodan pues es parte de su trabajo.

David Villanueva se mostró sorprendido tras viralizarse las imágenes del último capítulo de Al fondo Hay Sitio donde todos descubrieron que mantiene un presunto romance con Charito, Y es que ambos fueron vistos en un apasionado beso sin embargo esto no terminó del todo bien.

En la polémica escena ambos son descubiertos besándose sin embargo, Xavi negó tener una relación estable con la muy querida Charito humillándola delante de su familia en el cumpleaños del hijo de Teresita.

El actor confesó que se esperaba la reacción del público ya que el personaje de Charito interpretado por Mónica Sánchez es uno de los más queridos en la popular serie.

"Me esperaba la reacción del público porque sé que todo el mundo le tiene un cariño maravilloso al personaje de "Charo", sabía que esa situación iba a pasar, ya me habían dicho que la gente me iba a odiar", dijo inicialmente el actor español.