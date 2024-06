¡Sin rencores! Laura Spoya aconsejó a Yahaira tras reemplazarla en 'Al Sexto Día': "No te tomes nada personal"

Laura Spoya se presentó en el podcast de Edson Dávila y confesó que no tiene rencor alguno con Yahaira Placencia tras reemplazarla en la conducción de 'Al Sexto Día', incluso contó que le dio unos consejos para que le vaya mejor en la vida.

La engreída de Jessica Newton llegó hasta el set de 'Giselo' para hablar largo y tendido sobre su experiencia como conductora del Miss Perú 2024 y su reciente incursión en la televisión conduciendo el magazine sabatino de Panamericana.

Laura Spoya confesó que nunca antes había hablado con Yahaira Plasencia hasta el momento momento en que le dio el pase En Vivo, pero descartó que hubieran fricciones entre ellas, ya que después que el programa terminó de grabarse, fueron a cenar con todo el equipo y tomaron unos tragos.

"Sentía que cuando iba a hacer el cambio de conducción iba a haber escándalo, pero yo le deseo mucha suerte (...) me dio un poco de cosita, me dio pena, porque es difícil despedirse de un programa y presentar a quien va a reemplazar en ese momento", indicó.

Por otro lado, Laura también recordó las críticas que recibió cuando fue coronada como Miss Perú y en base a eso, le dio consejos a Yahaira.

"Al final nos fuimos a tomar unas chelas, pizza y chaufa (...) hablé con ella, me pareció súper chévere y ese día le recomendé que se ría de sí misma y que no se tome críticas de forma tan personal ", agregó.

En otro momento el conductor de 'América Hoy' le consultó si alguna vez había pensado en ser conductora.

Fue en ese momento que Laura reveló que tenía la propuesta de Panamericana desde el año pasado.

"Voy a decir una infidencia, la propuesta de 'Al sexto día' yo la tengo más o menos desde noviembre...", reveló. En ese momento, fiel a su estilo, Edson agregó: "Yahaira no estabas en los planes".

Laura también contó que el programa donde trabaja Giselo la había contactado en más de una oportunidad, pero no quería ser la suplente ocasional de alguien más, sino tener un espacio propio.

"Yo tenía varias propuestas en ese momento. Lo voy a decir, en 'América Hoy' me han llamado pero para ser suplente y yo dije 'mi amor, a mí me pones de principal porque a mí no me gusta ser la segunda opción'", dijo entre risas.