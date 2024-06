Yahaira Plasencia revela su vínculo con Sergio George: "A veces 'mete mucho la pata'"

Yahaira Plasencia, la querida salsera, ha salido al frente para aclarar de una vez por todas los rumores sobre una posible relación amorosa con el productor musical Sergio George. En una entrevista con el programa "Amor y Fuego", Yahaira puso las cosas en claro.

Yahaira Plasencia decidió ponerle punto final a los rumores que la vinculan sentimentalmente con el conocido productor musical Sergio George. En una reciente entrevista para el programa "Amor y Fuego", la 'Reina del Totó' aclaró que su relación con George es estrictamente profesional y de amistad, aunque admitió que a veces él puede ser un poco imprudente con sus palabras.

Y no solo eso, la 'Reina del Totó' también habló sobre cómo esta amistad le ha abierto puertas en la industria musical a nivel internacional.

En cuanto a las críticas y comentarios de Sergio hacia otros artistas peruanos, Yahaira prefirió mantenerse al margen.

Pero eso no es todo. Previamente, en "América Hoy", Yahaira también tocó el tema de su ex, Jefferson Farfán. Aunque están separados, no descarta una posible reconciliación en el futuro.

Yahaira Plasencia y su romance con Jefferson Farfán.

Además, con "Amor y Fuego", mencionó la posibilidad de tener a Jefferson en su podcast.

"Yo he hecho un podcast para entrevistar a todo el mundo, si en algún momento le hablo a Jefferson para tenerlo en mi podcast y me dice 'no', lo voy a entender y si me dice que 'sí', chévere y si no, no importa, todo bien", explicó, mostrando su flexibilidad y respeto hacia las decisiones de su ex.