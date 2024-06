¡Se vieron las caras! Yahaira Plasencia confirma que coincidió con Jefferson Farfán en un bar

Yahaira Plasencia y Jefferson Farfán volvieron a estar en el ojo del huracán tras coincidir en un conocido bar de Barranco. La salsera confirmó los rumores sobre su encuentro con el exfutbolista y sorprendió con sus declaraciones sobre la relación que mantienen actualmente.

Un encuentro inesperado. Yahaira Plasencia habló con "Amor y Fuego" y reveló detalles sobre su encuentro con Jefferson Farfán en Barranco. La cantante, conocida por referirse amigablemente a su expareja en su podcast "Hablando con la Yaha", explicó lo ocurrido.

Sin rencores. Yahaira dejó claro que no guarda resentimientos hacia Jefferson y le desea lo mejor.

"Yo con Jefferson no tengo mala onda, todo terminó en buenos términos, todo chévere, le deseo todo lo mejor. Si está que sale o no con alguien, que le vaya súper bien" , comentó la intérprete de 'Cobarde'.

La relación entre Yahaira Plasencia y Jefferson Farfán terminó en 2016, en medio de rumores y escándalos. La ruptura se hizo pública tras las declaraciones de Jerson Reyes, un futbolista de segunda división, quien afirmó haber tenido una relación secreta con Yahaira mientras ella estaba con Jefferson.

"Empezamos con un coqueteo, que pasó a besos y luego a algo más. No fue solo una noche, fue todo lo que ocurrió. Yo estaba conduciendo y ella en la parte trasera del carro, encapuchada, llamó a su pareja. Llegamos al hotel, yo salí y la dejé hablando por teléfono. Le dije que la habitación ya estaba lista y que podíamos subir. Ella subió hablando por teléfono con él [Jefferson Farfán]. No sé cómo lo hizo, pero me dijo que ya no la iban a recoger [el chófer de Jefferson]", relató Jerson en el programa "El Valor de la Verdad".