Micheille Soifer rompió su silencio sobre su ruptura con Erick Sabater: "Me di cuenta que no era"

La cantante Micheille Soifer rompió su silencio sobre sus relaciones amorosas del pasado. En ese sentido, detalló cuáles fueron las que le hicieron más daño y sostuvo que su relación con Erick Sabater no iba a trascender.

Por tal motivo, ambos dieron por terminada su relación. Aún así, destacó que dentro de todo guardó bastante ilusión con el exchico reality. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Micheille Soifer habló sobre su relación con Erick Sabater

En una reciente entrevista para un medio local, Micheille Soifer reveló datos que pocos conocían sobre sus relaciones amorosas del pasado. Por tal motivo, se animó a hablar sobre el romance que tuvo con Erick Sabater, quien actualmente se encuentra envuelto en una polémica con la madre de su hija.

"En su momento siento que estuve enamorada, pero ahora entiendo que no, que estaba ilusionada, confundida, tenía temor del qué dirán, la presión mediática porque hubo un momento en mi vida que los medios tenían poder sobre mí, no quería terminar para no hacer escándalo", reveló sobre sus relaciones pasadas para Trome.

"Erick ha sido el menos peor de los peores, tampoco te ofendas, pero no teníamos una relación, y tú lo sabes, que no iba a trascender. En su momento dije, es el padre de mis hijos, pero mientras iba pasando el tiempo nos dimos cuenta de que no era", dijo en un primer momento sobre Erick Sabater.

Tras ello, reveló por qué habrían terminado su romance, el cual era bastante elogiado por sus seguidores en aquella época. "Él se fue el mismo día que me operan de las cuerdas vocales y perdí mi voz", reveló Micheille Soifer para el citado medio.

¿Erick Sabater tildó de 'infiel' a Micheille Soifer?

Durante un enlace en vivo para América Hoy, Erick Sabater aprovechó el momento para defenderse de las críticas de la madre de sus hijos, quien lo ha denunciado por agresión.

En esa línea, el exhico reality también reveló cómo habría terminado su relación con Micheille Soifer sorprendiendo a muchos. "Michelle sabe perfectamente que el tema de infidelidad, ella cometió un error, pero mi relación no terminó por eso, mi relación terminó porque estaba desgastada hace tiempo", expresó Erick Sabater.

Sin embargo, dejó en claro que actualmente mantiene una buena relación con su expareja Micheille Soifer y que ambos se respetan en gran medida. Las declaraciones de Erick Sabater fueron una respuesta a Janet Barboza, quien lo cuestionó por presuntamente relacionarse con 'mujeres exitosas', lo cual el exchico reality no dudó en aclarar.