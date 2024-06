Laura Spoya asegura que no serruchó a Yahaira en 'Al Sexto Día': "Yo tenía la propuesta desde noviembre"

Laura Spoya se convirtió en la nueva conductora de 'Al Sexto Día' hace unas semanas, mientras que Yahaira Plasencia se despidió del magazine matutino que había conducido desde febrero de este año. Sin embargo, Laura contó en una reciente entrevista que tenía la propuesta desde hace mucho tiempo.

En su más recién presentación en el podcast de Edson Dávila 'Giselo, la ex Miss Perú participó en una ronda de preguntas donde el conductor de 'América Hoy' le consultó si alguna vez había pensado en ser conductora.

Fue en ese momento que Laura reveló que tenía la propuesta de Panamericana desde el año pasado.

"Voy a decir una infidencia, la propuesta de 'Al sexto día' yo la tengo más o menos desde noviembre...", reveló. En ese momento, fiel a su estilo, Edson agregó: "Yahaira no estabas en los planes".

Laura también contó que el programa donde trabaja Giselo la había contactado en más de una oportunidad, pero no quería ser la suplente ocasional de alguien más, sino tener un espacio propio.

"Yo tenía varias propuestas en ese momento. Lo voy a decir, en 'América Hoy' me han llamado pero para ser suplente y yo dije 'mi amor a mí me pones o de principal porque a mí no me gusta ser la segunda opción'", agregó.