¿Qué dijo? Micheille Soifer ya no planearía esconder su romance con Gleyson Reñe

Micheille Soifer al parecer le habría dado una nueva oportunidad al amor y es que la artista viene dando pistas que mantendría una relación sentimental con Greyson Reñe un artista cubano que le habría robado el corazón a la intérprete de 'Bombón asesino'.

La chica reality recalcó que ya no planea preocuparse por el qué dirán y prefiere vivir plenamente feliz y despreocupada de los comentarios negativos.

No se esconde más

Micheille Soifer ha sorprendido a propios y extraños al revelar que ya no estará tan pendiente de lo que digan de ella y Gleyson Reñe y es que la artista prefiere hacer lo que le gusta sin enfocarse en las críticas.

La chica reality brindó una corta entrevista para el programa de 'América Espectáculos' donde reveló cómo toma los rumores de una presunta relación con el cubano a lo que la cantante prefiere ya no darle mucha importancia.

E incluso confesó que Gleyson tenía mucho temor de crear contenido con ella debido a los comentarios que podría recibir en sus redes pues como se recuerda las exparejas de la artistas fueron tildados como 'mantenidos' por la popular 'Michi'.

"Él tenía mucho temor de hacer trends conmigo porque no querían que piensen mal. Pero yo digo que si hacemos algo van hablar mal y si no, también. No pasa nada", declaró la competidora de 'Esto es Guerra'.

Y es que la misma Micheille también ha alimentado las especulaciones de una psoible relación ya que hace algunos meses la modelo afirmó que tiene una muy bonita relación con la madre del cubano a quien conoció hace poco por el 'Día de la Madre'.

Hasta el momento la parejita no ha dado detalles de su presunta relación y continúan teniendo proyectos juntos sin preocuparse en lo que diga o no la gente.

Finalmente, Micheille hace algunos días confesó que ha congeló sus óvulos para dentro de poco convertirse en madre ya que también es uno de sus grandes sueños pero con el hombre correcto.

Micheille Soifer rompió su silencio sobre su ruptura con Erick Sabater: "Me di cuenta que no era"

En una reciente entrevista para un medio local, Micheille Soifer reveló datos que pocos conocían sobre sus relaciones amorosas del pasado. Por tal motivo, se animó a hablar sobre el romance que tuvo con Erick Sabater, quien actualmente se encuentra envuelto en una polémica con la madre de su hija.

"En su momento siento que estuve enamorada, pero ahora entiendo que no, que estaba ilusionada, confundida, tenía temor del qué dirán, la presión mediática porque hubo un momento en mi vida que los medios tenían poder sobre mí, no quería terminar para no hacer escándalo", reveló sobre sus relaciones pasadas para un diario local.





"Erick ha sido el menos peor de los peores, tampoco te ofendas, pero no teníamos una relación, y tú lo sabes, que no iba a trascender. En su momento dije, es el padre de mis hijos, pero mientras iba pasando el tiempo nos dimos cuenta de que no era", dijo en un primer momento sobre Erick Sabater.

Tras ello, reveló por qué habrían terminado su romance, el cual era bastante elogiado por sus seguidores en aquella época. "Él se fue el mismo día que me operan de las cuerdas vocales y perdí mi voz", reveló Micheille Soifer para el citado medio.