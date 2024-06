Deyvis Orosco estrena el videoclip de "Tu nombre y el mío" y a fans les encanta: "Tu padre estaría orgulloso"

Deyvis Orosco es un querido cantante de la cumbia peruana, hijo del gran Johnny Orosco. El artista ya estrenó el videoclip oficial de su nuevo tema "Tu nombre y el mío" y a sus seguidores les encanta, además mencionan que su padre estaría muy orgulloso por mantener su música y estilo.

El cantante Deyvis Orosco ha conquistado el corazón de sus seguidores desde muy joven, cuando acompañaba a su padre en varios de sus conciertos. Desde hace varios años, el artista se ha encargado de mantener el legado de Grupo Néctar y su papá Johnny Orosco, cantando sus clásicos temas y sacando nuevos manteniendo el mismo estilo.

A través de su canal de YouTube, Deyvis Orosco compartió el videoclip oficial de "Tu nombre y el mío" que es dedicado a su padre Johnny. En la letra de la canción podemos ver el gran sentimiento que le pone. Esto hizo que conmoviera a muchos de sus seguidores que ya escucharon y vieron el video musical.

"Hay que amar y ser feliz eso lo aprendí de ti. Estas lejos pero siempre tu recuerdo vive en mi. La tristeza me hizo fuerte y tuve que sobrevivir. Ahora canto con cariño para ti Tu nombre y el mío como quisiera que estés conmigo. Tu nombre y el mío cantaremos siempre con el corazón y con cariño. Sé que donde vaya tú me cuidarás y si me enseñaste a luchar, nunca te voy a defraudar, tu nombre y el mío por siempre y para siempre".