¡Atención, hinchas de la 'U'! Jean Ferrari revela planes para remodelar el Monumental: "Tengo una idea loca"

¡Buenas noticias para todos los fanáticos de Universitario de Deportes! El administrador del club, Jean Ferrari, ha dado una exclusiva sobre los planes de remodelación del icónico Estadio Monumental, y sus palabras han dejado a todos los cremas con la boca abierta.

Jean Ferrari, el administrador de Universitario de Deportes, ha revelado emocionantes planes para el futuro del club. En medio de un gran momento deportivo y económico, Ferrari habló sobre la remodelación del emblemático Estadio Monumental.

La 'U' está en un momento dorado. Después de ganar el Torneo Apertura 2024 y superar a su eterno rival, Alianza Lima, en la final de Matute, el equipo está en la cima del fútbol peruano. Jean Ferrari, quien se hizo cargo de la administración del club en agosto de 2021, ha sido clave en estos éxitos, que incluyen el campeonato nacional de la Liga 1 en 2023 y los títulos del Torneo Clausura 2023 y Apertura 2024.

En una reciente entrevista en el 'Trinchera Crema Podcast', Jean Ferrari dejó a todos los hinchas de Universitario con una gran sorpresa.

"Tengo una idea loca de una remodelación del estadio, pero ya no quiero entrar en más detalles" , reveló Ferrari, emocionando a los seguidores del club con esta noticia. La declaración de Ferrari fue breve, pero cargada de emoción y misterio.

Ferrari también compartió que ya ha comenzado a trabajar en este ambicioso proyecto.

"He tenido una primera reunión por Zoom sobre este proyecto. Se me ha cruzado una idea media loca, pero fantástica", contó el administrador del club en la entrevista. Aunque no quiso revelar mucho más por ahora, dejó claro que la remodelación es una posibilidad muy real.