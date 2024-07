Luis Advíncula recordó el gesto de Sporting Cristal que evitó que dejara el fútbol: "Me volvieron a dar vida"

Luis Advíncula, lateral derecho de la selección peruana, sorprendió al revelar que Sporting Cristal lo rescató de una complicada situación que enfrentó durante su tiempo en Brasil. Afirmó que este acontecimiento le generó un gran cariño hacia el club rimense, pues en aquel entonces pasaba un mal momento.

En la más reciente edición de 'Enfocados', el futbolista peruano reveló que la pasó mal en Brasil, pero el club celeste le dio un enorme apoyo. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Luis Advíncula recordó el enorme gesto que tuvo Sporting Cristal

Luis Advíncula es uno de los futbolistas peruanos que puede destacar haber jugado en numerosos equipos internacionales como parte de su trayectoria. A nivel nacional, sin embargo, el 'Rayo' solo ha defendido las camisetas de Juan Aurich y Sporting Cristal, siendo este último el club con el que más se identifica, según reafirmó en el podcast 'Enfocados', conducido por Jefferson Farfán y Roberto Guizasola.

En ese sentido, el lateral derecho reveló que en el 2013, cuando apenas acababa de convertirse en padre, recibió la mala noticia de que sería retirado del Ponte Preta de Brasil por órdenes de su DT. "El entrenador había decidido sacar a todos los extranjeros. Ahí es cuando hablo con la gente de Cristal, porque la verdad no la estaba pasando nada bien, no me pagaron... fue muy complicado", relató 'Bolt'.

"Tenía a mi hijo recién nacido, a mi mamá, a toda mi gente la tenía allá. Felizmente Cristal me volvió a apoyar, compró los pasajes para toda mi familia y es ahí que yo vuelvo", agregó Luis Advíncula mostrándose agradecido por el gesto que había tenido Sporting Cristal.

Ante ello, Advíncula pudo continuar con su carrera futbolística, pues estaba decidido a dejarla debido a este fuerte desaire. "Cristal se encargó de todo. Me volvieron a dar vida, en Brasil hasta pensé en dejarlo (el fútbol) porque me trataron muy mal", sostuvo emocionado.

¿Hincha de Sporting Cristal?

Uno de los temas que suele generar controversia entre los aficionados es la verdadera lealtad de Luis Advíncula. Aunque el jugador ha afirmado repetidamente su preferencia por el equipo de La Florida, admitió que de niño simpatizaba con Alianza Lima debido a la influencia de su familia.

"Siempre lo he dicho. De chiquito, fue simpatizante de Alianza porque casi toda mi familia era hincha de Alianza. Una vez que llegué a Cristal y conocí al club, me hice hincha", aseveró Luis Advíncula. "Te estoy diciendo que soy hincha de Alianza... no, no, hincha de Cristal (risas). Me han hecho pisar el palito, pero yo soy hincha de Cristal. Nada de Alianza", sostuvo entre risas Luis Advíncula, lo cual quedó como un blooper de la entrevista.