Adolfo Chuiman evalúa su salida de AFHS: "Toca descansar, luego veremos qué pasa"

Adolfo Chuiman, el querido actor que da vida a 'Peter' en "Al Fondo Hay Sitio", ha dejado a sus fans en suspenso al anunciar que podría abandonar la serie. Después de más de 50 años de carrera sin faltar al trabajo, Chuiman ha decidido tomarse un descanso por recomendación médica.

Un descanso necesario. En una reciente entrevista, Chuiman reveló que el agotamiento físico y las largas horas de grabación han afectado su salud.

Prioridad a la salud. Chuiman, de 77 años, ha sido parte fundamental de "Al Fondo Hay Sitio" durante más de una década. Sin embargo, ahora se enfrenta a una realidad diferente.

"El doctor me dijo que estaba bastante agotado. Yo nunca he faltado en más de 10 años de grabaciones de la serie, pero la salud es otra cosa. Hasta los caballos de carrera se cansan, decía mi padre" , explicó Chuiman.

El actor no descarta que su personaje de 'Peter' sea el último en su carrera televisiva.

"Sí, pero he hecho de todo. A todos nos va a llegar, por más dinero que te den, ¿de qué vale el dinero si no hay salud?" , reflexionó Chuiman, mostrando su preocupación por su bienestar.

La salida de Chuiman podría seguir la de Mónica Sánchez, quien dejó la serie para descansar y viajar.

Chuiman expresó su agradecimiento por el cariño del público hacia su personaje.

"Peter es recontra querido, me he sentido admirado con las muestras de cariño. No sé qué pasará más adelante", indicó el actor, quien aún no ha tomado una decisión definitiva sobre su futuro en la serie.