Jefferson Farfán presume nuevo auto de lujo en Miami y fans le exigen: "Cumple tu palabra con Paco"

Jefferson Farfán, conocido por su lujoso estilo de vida, sorprendió a sus seguidores con una publicación desde Miami. La 'Foquita' mostró su nueva adquisición, un lujoso Tesla Cybertruck, valorado en 100.000 dólares, lo que provocó una serie de reacciones entre sus seguidores, quienes no dejaron de recordarle que debe cumplir su promesa a Paco Bazán.

El exfutbolista Jefferson Farfán ha compartido con sus seguidores en Instagram varios momentos de su viaje a Miami. En una de sus publicaciones, se le ve posando junto a un Tesla Cybertruck.

Farfán también compartió imágenes recorriendo el lujoso centro comercial Aventura Mall, conocido por albergar tiendas de marcas exclusivas como Gucci, Louis Vuitton y Cartier. Su estilo de vida opulento quedó nuevamente en evidencia, pero esta vez, sus seguidores no dejaron pasar la oportunidad para recordarle una promesa pendiente.

Recientemente, Jefferson Farfán hizo una apuesta con Paco Bazán y la perdió. Ahora, sus seguidores le recuerdan constantemente que debe cumplir su promesa de invitar a Bazán a su podcast.

"Mano, ya cuando sale la entrevista con Paco", "El mismo puso la condición y ya se cumplió, ahora le toca cumplir", "Te arrugaste no tienes palabras", "Cumple tu palabra con Paco", "Espero invites a Paco ah! No me decepciones", "¿Qué pasó ahora eres un saltapatrás", fueron algunos de los comentarios que se leyeron en su publicación.