"Hay que exorcizar Matute": Panelista de 'A Presión' hace insólito pedido tras mala racha de Alianza Lima

Alianza Lima estuvo a punto de lograr otra victoria en la Copa Libertadores. El miércoles 15 de mayo pasado, el equipo dirigido por Alejandro Restrepo empató 1-1 con Colo Colo en la fecha 5 del Grupo A, a pesar de haber tomado la delantera con un gol de Hernán Barcos y de jugar gran parte del partido con un jugador más tras la expulsión de Damián Pizarro.

Lo cierto es que los 'íntimos' disputaron otro partido como locales en el torneo de Conmebol sin obtener una victoria. Han pasado 14 años desde su última hazaña internacional en el estadio Alejandro Villanueva. En esa ocasión, derrotaron a Bolívar. Ante ello, un panelista de 'A Presión' lanzó un insólito pedido que sorprendió a muchos internautas en redes. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Piden exorcizar el Matute

Los 'blanquiazules' tomaron la delantera gracias a un error de Esteban Pavez, pero no lograron mantener su ventaja. Arturo Vidal igualó el partido en el segundo tiempo con un sorprendente cabezazo tras un centro de Cristián Zavala.

Es importante destacar que durante el juego, el árbitro anuló dos goles a los locales, ambos de 'Pirata' Barcos. El segundo fue objeto de controversia ya que el árbitro se equivocó; Franco Zanelatto estaba en posición legal y no en fuera de juego como se determinó.

Después del empate de Alianza Lima frente a Colo Colo, un participante del programa de YouTube "A Presión" hizo un comentario sorprendente. El periodista deportivo Evaristo Ccoicca sugirió que se realice un exorcismo en Matute para romper la racha negativa como local en la Copa Libertadores.

"Yo quiero buscar una explicación, voy a decir algo que no quiero que lo tomen a broma porque es algo que siento y no me corten porque quiero terminar la idea. Quiero buscarle una explicación porque hace 10 años que no puede ganar en esa cancha. Yo creo mucho en la buena y en la mala energía, creo que la cancha hay que exorcizarla. Hay que exorcizarla. Está muy cargada negativamente, hay mucho sufrimiento en esa cancha", exclamó Evaristo Ccoicca.

Reafirmó su petición

"No cuesta nada, se pasaron un año pagándole 100 mil dólares a Christian Cueva, Jefferson Farfán estuvo un año cobrando gratis, ¿Cuánto le puede salir ese trabajo?", agregó el comunicador frente a la sorpresa de los demás miembros de la mesa.

La propuesta de Evaristo no recibió apoyo de otros miembros del panel, como Peter Arévalo, quien sugirió que lo expresado por él era una broma. En respuesta, el panelista citó un ejemplo ocurrido en Argentina.

"Esto es como creer en Dios. Racing Club estuvo 35 años sin salir campeón, hicieron lo mismo en Buenos Aires, sé que esto va a despertar mucha risa en la contra, eso pasó con Independiente, exorcisaron la cancha y Racing salió tres o cuatro veces campeón en los últimos 20 años. Después sí, crean o no crean, pero yo creo esto, además, no va a salir mucha plata", finalizó el comentarista deportivo.