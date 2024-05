Paolo Guerrero y la curiosa razón por la que se mudó de casa en Trujillo: "Solitaria"

Paolo Guerrero, el reconocido futbolista peruano, ha decidido mudarse a una nueva casa en Trujillo junto a su pareja Ana Paula Consorte y sus hijos. La decisión de cambiar de vivienda se debió a una razón peculiar. Te contamos todos los detalles.

Paolo Guerrero y la razón por la que se mudó de casa

Paolo Guerrero, el famoso delantero peruano, decidió mudarse a una nueva casa en Trujillo junto a su pareja Ana Paula Consorte y sus hijos. La razón de este cambio es sorprendente: la anterior casa le parecía demasiado solitaria.

Nueva residencia en Trujillo. El 'Depredador' dejó la lujosa mansión que le alquiló Richard Acuña, presidente del Club Universidad César Vallejo (UCV). Ahora, Guerrero y su familia viven en una casa más pequeña, pero moderna, en un exclusivo barrio de Trujillo. Según medios locales, la nueva vivienda está valorada en más de un millón de dólares y se encuentra en el condominio 'Las Palmeras del Golf'. A diferencia de su antigua residencia, esta calle no es tan solitaria.

Contrato vigente de la casa anterior. A pesar de mudarse, la anterior casa de Paolo Guerrero sigue bajo contrato de alquiler por 8 mil dólares mensuales, que la UCV continuará pagando, según informó Magaly Medina en su programa "Magaly TV La Firme".

Detalles de la nueva casa. La nueva casa del futbolista tiene 700 metros cuadrados y el terreno vale alrededor de 700 mil dólares. La propiedad está valorada en 1.19 millones de dólares. Esta moderna residencia se encuentra en un condominio privado que ofrece mayor seguridad y privacidad, algo que Guerrero y su familia valoran mucho.

Motivos de la mudanza. Aunque Paolo Guerrero no ha declarado oficialmente por qué se mudó, Magaly Medina comentó en su programa que la nueva casa es más privada y segura. Además, señaló que la anterior vivienda, aunque grande, tenía una decoración antigua y estaba muy alejada. "Aparentemente, le habría gustado más esta casa porque es un condominio cerrado y las personas se tienen que identificar o vivir en esa zona residencial para poder ingresar", detalló Medina.

Con esta nueva mudanza, Paolo Guerrero y su familia buscan mayor comodidad y seguridad, mientras el futbolista se prepara para seguir brillando en el campo de juego.

Visita a la Universidad César Vallejo en Los Olivos

Además de su mudanza, Paolo Guerrero y Ana Paula Consorte causaron revuelo durante su visita a la Universidad César Vallejo en Los Olivos, Lima. La presencia del futbolista y su familia atrajo a una multitud de alumnos y docentes que no quisieron perder la oportunidad de tomarse fotos con ellos.

Este evento formó parte de su contrato con el club de fútbol y mostró una vez más el cariño y admiración que el público tiene por el 'Depredador'.

Paolo Guerrero y Ana Paula Consorte visitan la UCV. (Foto: Instarándula)

Rumores sobre un tercer hijo. En diversos medios y programas de espectáculos, se especula que Ana Paula Consorte podría estar esperando un tercer hijo con Paolo Guerrero. Al ser consultado sobre esto, Guerrero respondió molesto: "Me estás preguntando una tontería, más respeto hermano... ¿Qué he publicado en mis redes, no hables tonterías, ¿yo he confirmado algo? Pregúntame de fútbol, soy un jugador de fútbol".

Valor de mercado de Paolo Guerrero. Actualmente, el valor de mercado de Paolo Guerrero es de 175 mil euros, según el portal especializado Transfermarkt. Esta cifra es la más baja en su carrera, lejos de los 8 millones de euros que alcanzó en su mejor momento durante su paso por el Hamburgo en 2009.