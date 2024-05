¡Desataron una locura! Paolo Guerrero y Ana Paula Consorte sorprenden a sus seguidores en Jockey Plaza

Durante el fin de semana reciente, el futbolista peruano Paolo Guerrero estuvo en el centro comercial Jockey Plaza, en el distrito de Santiago de Surco, acompañado por su pareja, la modelo brasileña Ana Paula Consorte, para pasar un día en familia con sus hijos.

Ante ello, una decena de seguidores abordó a la pareja para intentar tomarse una foto o conseguir un autógrafo. El hecho se viralizó rápidamente en las redes sociales. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Paolo Guerrero y Ana Paula Consorte en Jockey Plaza

Lo que comenzó como una tarde tranquila de compras y entretenimiento, se convirtió rápidamente en un evento inesperado para los presentes en el centro comercial. La presencia de Paolo Guerrero atrajo la atención de los visitantes, quienes se reunieron alrededor del deportista para pedirle fotos, autógrafos y saludos.

Paolo Guerrero en medio de decenas de personas en Jockey Plaza

A pesar del repentino alboroto, Guerrero respondió con amabilidad y atendió a sus admiradores, mientras su pareja esperaba a cierta distancia con sus dos hijos pequeños. Debido al incremento de la cantidad de personas, el equipo de seguridad del Jockey Plaza tomó medidas inmediatas, acompañando al jugador de César Vallejo para asegurar su protección.

Después de que la situación se normalizó, Guerrero y Ana Paula Consorte pudieron seguir con su plan de diversión, visitando un parque de diversiones mecánicas y algunas tiendas de ropa.

¿Qué pasó con el reportero de Magaly Medina?

Paolo Guerrero volvió a acaparar titulares en el mundo del espectáculo, esta vez por un enfrentamiento con un reportero de Magaly Medina, con quien había tenido un conflicto legal años atrás que resultó en la cárcel para la periodista. En las imágenes difundidas por el programa de Magaly, se muestra la reacción del futbolista peruano, quien no toleró que el periodista le cuestionara sobre un posible embarazo de Ana Paula Consorte.

Después de que el programa de Magaly Medina mostrara las primeras imágenes de su enfrentamiento con un reportero del programa, Paolo Guerrero utilizó sus historias de Instagram para responder. Según él, las imágenes habrían sido editadas a favor del programa y sugirió que se estaría aprovechando de su falta de plataforma para dar su propia versión de los hechos.

En otro aspecto, Paolo Guerrero explicó que su respuesta se originó debido a la falta de respeto percibida por parte del reportero, reiterando que no tolerará ninguna falta de respeto ni burla directa. "Me han hecho una serie de preguntas, pero no acepto que me falten el respeto y se rían de mí cachosamente en mi cara pelada", comentó furioso.