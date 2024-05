"Me escribió por mi cumpleaños": Bryan Torres asegura que su amistad con Jefferson Farfán se mantiene

¿No qué no? Bryan Torres se viene paseando por diversos programas de espectáculos para contar mayores detalles de su ruptura sentimental con Samahara Lobatón. El salsero y la popular "Sacachaira" han estado en el ojo de la tormenta los últimos meses por sus continuos escándalos en plena vía pública, pero, esta vez, Torres no solo habló de su pasado romance. En conversación con "Amor y Fuego", el cantante confesó detalles de su amistad con Jefferson Farfán y sorprendió al revelar que todavía siguen siendo amigos.

Amistad rota por Samahara Lobatón

Bryan Torres compartió en una entrevista para el canal de YouTube 'Backstage Perú' que mantenía una relación muy estrecha con el '10 de la calle', al punto de residir en su hogar, conducir sus vehículos de lujo y establecer contactos con numerosas personalidades del ámbito futbolístico internacional. "Hacía todo, su día a día, manejaba su agenda completa. Lo llevaba a los entrenamientos y a sus terapias. Lo veía como mi jefe y como mi ídolo. Era un privilegio trabajar con él", detalló.

Sin embargo, el músico confesó que todo cambió debido a un evento importante en su vida: la oficialización de la relación con Samahara Lobatón. El salsero dejó entrever que al exfutbolista no le habría gustado nada que empiece una relación con la hija de Melissa Klug, por lo cual, la amistad se "enfrío".

"No he vuelto a conversar con él. Farfán está con sus cosas. Yo estoy con mis cosas. Siempre voy a estar agradecido con él. Hay cosas pendientes por conversar, que en algún momento se darán. La amistad nunca ha muerto... Si bien es cierto, después de lo que pasó con la última relación (Samahara), hubo ahí un quiebre", dijo.

"Claro, entonces ahí cambiaron mucho las cosas, muy aparte de que tampoco vivía con él, no trabajaba con él, entonces había un distanciamiento. Pero no hemos tenido oportunidad de conversar", aclaró sobre su relación con el ex Alianza Lima.

¿Se retracta?

Pese a estas palabras, en una reciente entrevista para "Amor y Fuego", Bryan Torres sorprendió al revelar que su amistad con Jefferson Farfán sigue en pie. Sin embargo, el salsero reconoció que hace varios meses no mantienen comunicación, pero, por lo menos, el exfutbolista lo saludó por su cumpleaños.

"Sí me mandó un mensaje (de cumpleaños), pero ahora no lo puedo mostrar porque tengo otro Iphone. Este recién lo tengo desde principios de año y todavía me sigue en Instagram" , señaló Bryan Torres.

Asimismo, sacó pecho de su etapa como "chupe", señalando que no lo molesta que lo llamen de esa manera. Incluso, señaló que estuvo en todo momento con Farfán cuando pasó por su dolorosa lesión que lo llevó a alejarse de las canchas por varios meses.

"Yo estuve con él desde el principio que llegó a Alianza hasta que se lesionó. Yo lo llevaba todos los días al entrenamiento. Sacó campeón a Alianza. Ahí están las estadísticas", señaló Bryan Torres, enfatizando, una vez más, que su amistad con Jefferson Farfán todavía se mantiene. ¿Será un próximo invitado en "Enfocados"?