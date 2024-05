Giacomo Bocchio se defiende y aclara postura sobre acusaciones de homofobia: "No te metas con un niño"

Giacomo Bocchio, conocido por su participación como juez en 'El Gran Chef Famosos', habló sobre las acusaciones de homofobia y transfobia que enfrentó hace algunos meses, cuando el influencer Josi Martínez reveló en redes sociales que tenían una relación laboral tensa en el programa gastronómico de Latina TV.

En una entrevista con 'Flaco' Granda, el chef de Tacna reiteró su postura conservadora y se defendió de las críticas en redes sociales. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Giacomo Bocchio se defiende se las críticas

Durante la charla con el 'Flaco' Granda, Giacomo Bocchio compartió sin reservas sus sentimientos sobre cómo se sintió cuando recibió numerosas críticas por sus opiniones. El chef expresó que aunque pueda ser acusado de muchas cosas, lo único de lo que no duda es de su talento en la cocina.

"Pueden decir todo de mí, ¿pero que yo sea un mal cocinero? Difícil que me lo digan", sostuvo el reconocido chef y jurado del reality culinario de Latina.

Momentos después, el juez de 'El Gran Chef Famosos' recordó que luego de la eliminación de Josi Martínez del programa, fue señalado en las redes sociales como racista, clasista, homofóbico y transfóbico. No obstante, dejó claro que no tiene ningún problema con las preferencias sexuales de las personas, siempre y cuando no afecten a menores de edad.

"Cada uno tiene su orientación, mientras no te metas con un niño haz con tu cuerpo lo que quieras. A mí lo que no me gusta es que me avasallen con una ideología por encima", fueron las declaraciones de Bocchio en la entrevista.

El enfrentamiento que tuvo con Josi Martínez

Unas semanas más tarde de abandonar 'El Gran Chef Famosos', el influencer Josi Martínez reveló en sus redes sociales que vivió una experiencia negativa durante su participación en el programa. "Uno de los tres jurados tuvo una actitud de desacuerdo contra la decisión de que yo me quedara en la competencia". Sin mencionar explícitamente a quién se refería, el tiktoker expresó que este evento lo hizo romper en llanto.

En respuesta a la cobertura mediática, Josi Martínez expuso que el miembro del jurado señalado era Giacomo Bocchio, acusándolo de comportamientos transfóbicos y homofóbicos basados en publicaciones anteriores en sus redes sociales relacionadas con la comunidad LGTB+.

Por tal motivo, 'Amor y Fuego' se puso en contacto con Martínez para profundizar en el conflicto con Bocchio. El influencer compartió que experimentó un momento tenso el 4 de octubre en 'El Gran Chef Famosos', cuando el chef expresó su inclinación por eliminarlo a él en lugar de a Santi Lesmes durante las etapas finales de la tercera temporada.

"Cuando eliminan a Santi y me quedo yo, se acercaron Nelly y Javier, que son los otros dos jurados, y este señor no se acercó. Yo llego a pensar que nunca le caí bien y quizás nunca me pasó. Él no ha mostrado ningún tipo de actitud homofóbica directamente hacia mí, pero el hecho de que tenga esas historias destacadas en Instagram, pues eso da a entender que tiene un pensamiento homofóbico y transfóbico", dijo Josi Martínez sobre Giacomo Bocchio.