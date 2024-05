Magaly Medina arremete contra Ezio Oliva por afirmar que seguirá yendo a discotecas: "Bien irrespetuoso"

Magaly Medina dedicó los primeros momentos de su programa a discutir la entrevista ofrecida por Ezio Oliva y Karen Schwarz en América Hoy, tras la controversia generada cuando el cantante fue visto asistiendo al concierto muy conocido 'Cochinola' mientras su esposa estaba fuera de la ciudad.

La periodista criticó duramente la actitud de Ezio Oliva considerando que fue irrespetuosa y retadora. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Magaly Medina arremete contra Ezio Oliva

En su más reciente programa, Magaly Medina criticó al actitud de Ezio Oliva, quien afirma que continuará yendo a las discotecas sin la compañía de su pareja Karen Schwarz. "Él muy liberal, porque se creía europeo, se fue solo porque su mujer estaba fuera del país", empezó diciendo la urraca.

En ese sentido, la conductora Magaly Medina consideró que Ezio Oliva estaba haciendo una especie de 'declaración de independencia' mientras Karen Schwarz estaba escuchando en silencio. "Yo creo que a ella no le hacía mucha gracia. ¿Tan aburrido está de su pareja que ya se divierte solo? No entiendo, para qué están en pareja si no han aprendido a divertirse con la persona que tienes al lado", acotó.

Además, criticó que el cantante habló de manera retadora, como queriéndose imponer. "En un matrimonio bien llevado ¿eso es normal? que el hombre no quiera estar con su esposa y se vaya solo como soltero. Si el ambiente es propicio para el trago, para el coqueteo, para que hayan lagartas, vas a ir como los caballos, no pues", lamentó la urraca.

"Me pareció bien maleducado, bien irrespetuoso teniendo a su mujer ahí, la otra ya parecía una geishita, o sea, llega a la casa típico macho...". criticó Magaly Medina frente a la actitud de Ezio Oliva.

La advertencia de Ezio Oliva

En una reciente entrevista con América Hoy, Ezio Oliva reafirmó que continuará yendo a discotecas ante la sorpresa de las conductoras Ethel Pozo, Janet Barboza y Brunella Horna. "(Brunella: ¿Te fuiste a Cochinola mientras Karen estaba trabajando en China? Explícame) Un rato, Karen no te pongas a la graciosa, miren no hay nada, les juro por Dios, no hay nada que yo haga que Karen no sepa", sostuvo.

En esa misma línea, el cantante Ezio Oliva enfatizó que a su pareja Karen Schwarz no le gusta salir a 'juerguear' y no tiene nada de malo en ello. "Quiero que lo sepa el Perú entero que me van a seguir viendo en lugares, en Cochinola y en discotecas, pero si me ven haciendo algo malo ahí es diferente", respondió el cantante Ezio Oliva fiel a su estilo.