Junior Silva revela el triste motivo por el que siempre lloraba en 'El Gran Chef Famosos'

Junior Silva popularmente recordado como 'Pollo gordo' reveló en una entrevista para YouTube el motivo por el que siempre solía llorar en el programa de cocina de 'El Gran Chef' y es que el actor no podía evitar llorar en cada secuencia en donde fallaba en los platos que se le encomendaban.

El ex integrante de 'Al Fondo Hay Sitio' no pudo contener las lágrimas mientras expresaba la situación que viene atravesando y por la cual se encuentra muy susceptible.

Triste noticia

Junior Silva el recordado y muy querido actor reveló hace un par de días El Real motivo por el que se encontraba muy sensible durante la competencia de 'El gran chef famosos' y es que junior atraviesa una dura situación familiar.

El actor reveló con la voz entrecortada que su mejor amigo de cuatro patas se encuentra en la recta final de su vida por lo que asimilar su pronta partida no ha sido fácil en estos meses.

"Tengo mi Golden retriever que tiene 12 años y este año cumple 13 le tenían que hacer una operación muy complicada, él ya es anciano", dijo inicialmente el actor.

Según Junior el médico veterinario le reveló que debido a la avanzada edad de su mascotita es muy probable que pronto fallezca y esta noticia derrumbó totalmente al actor.

"A mi perro lo crie yo solo desde que tenía mes y medio y es mi hijo y lo he tenido para siempre. Te imaginas que después de haber criado a alguien que durante la pandemia vivía solo con él gracias a que yo salía con él a pasear por las calles me daba un motivo para salir te imaginas que te digan que la cuenta está regresiva", agregó.

El actor se mostró bastante afectado ya que el tiempo que le queda a su fiel compañero poco a poco se desvanece.

"Hay que aprovechar el tiempo que le queda para poder acompañarlo y esperar el momento y cada vez que me menciono en ese tema me pongo mal", dijo.

Asimismo Junior confesó que durante el programa de 'El Gran Chef' cuando fallaba en las competencias su frustración y su enojo lo llevaban a solamente recordar que su mascota tiene los días contados.

"Me decían tu comida es una mie***, deberías mejorarlo me frustraba en el triple yo estaba un día donde lo estaban operando y todos los días andaba sensible y lloraba todos los días", reveló Junior.

Finalmente, el actor reveló que hoy por hoy sufrió el compañero todavía se encuentra a su lado pero en cualquier momento podría fallecer pese a ello le sigue brindando todo el amor y cariño que se merece por haber compartido con él 12 años de su corta y feliz vida.

Junior Silva "parchó" a Katia Palma por burlarse de su físico: "Tú te has sacado costillas y riñón"

En una de las secuencias de "¿Cuál es el verdadero?", los tres cazas farsantes debían descubrir a la imitadora de Shakira. Para lograrlo, María Pía Copello, Katia Palma y Junior Silva empezaron a hacer las preguntas de rigor.

"Farsante número 2. Thalía se ha sacado sus costillas para tener esa cinturita...", empezó diciendo Junior Silva, siendo interrumpido por Katia Palma quien rápidamente le respondió: "Deberías". Este comentario "picó" a "Pollo Gordo", quien fiel a su estilo, le respondió con todo a la "mejor amiga" de Johanna San Miguel.

"Katia, tú no solo te has sacado las costillas. Tú te sacaste también un par de kilitos ahí. Te has sacado costillas, riñón. Todo te has sacado", le dijo Junior Silva a Katia Palma entre risas.

El divertido enfrentamiento entre ambos generó la rápida reacción del público, quienes comenzaron a apoyar al "líder" de su equipo". Pese al "divertido" momento, la pregunta surge: ¿será cierto lo dicho por Junior Silva?