"Los tienen encerrados": Julián Zucchi asegura que Yiddá Eslava tiene "retenidos" a sus hijos

Julián Zucchi volvió a encender la polémica tras afirmar que Yiddá Eslava tiene encerrados a sus hijos y ni siquiera los lleva a sus terapias. Esta fuerte denuncia pública surge después de la reciente pelea que ambos actores protagonizaron en una calle de Magdalena del Mar.

El exintegrante de Parchís utilizó su canal de difusión oficial en Instagram para expresar que no tiene ningún tipo de contacto con sus hijos desde hace varios días y se encuentra muy preocupado por su bienestar.

"Hoy es un día triste. No sé cómo hacer para aceptar no poder ver ni escuchar la voz de mis hijos, aunque sea por una llamada... tengo el corazón roto", escribió el actor en sus redes sociales, recibiendo el apoyo de sus seguidores.

Julián Zucchi

Sin embargo, lo peor vino después, cuando algunos internautas lo cuestionaron sobre el motivo por el cual no tiene contacto con sus hijos. Julián respondió afirmando que están encerrados y ni siquiera los llevan a sus terapias.