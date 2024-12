Yiddá Eslava procedería legalmente contra madre de Julián Zucchi tras fuertes acusaciones: "Se tendrá que hacer cargo"

Luego del reciente altercado entre Julián Zucchi y Yiddá Eslava en plena vía pública, la madre del actor argentino conversó con el periodista Samuel Suárez y no dudó en lanzar duras críticas contra la actriz. Ante ello, Yiddá Eslava conversó sobre el tema en una reciente entrevista con Magaly Medina.

En ese sentido, la actriz sostuvo que tomaría acciones legales contra su ex suegra, ya que no puede hablar con tanta ligereza, según la ex chica reality. De esta manera, el conflicto entre la expareja de actores vuelve a llamar la atención de los medios de comunicación. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Yiddá Eslava responde a las críticas de la madre de Julián Zucchi

En una reciente entrevista con Magaly Medina, Yiddá Eslava contó más detalles acerca del altercado que protagonizó con su expareja y padre de sus hijos, Julián Zucchi. Y es que la situación escaló luego de que la madre del actor argentino arremetiera contra la ex chica reality. En ese sentido, Eslava aseguró que no descarta proceder legalmente ante tales acusaciones.

"Yo jamás quise hacer escándalo de esto. Quise callarme. Esas acusaciones son sumamente graves y yo voy a tomar acciones porque ella no puede decir eso con esa ligereza", empezó diciendo la actriz. "Se va a tener que hacer cargo de lo que dice, es muy fuerte", acotó Yiddá Eslava culminando su conversación con Magaly Medina.

Por último, Yiddá Eslava aseguró que protegerá a sus hijos frente a cualquier intento de que quieran quitárselo. En su conversación con Magaly Medina, la actriz dejó en claro que tomará acciones frente a esta situación en la que se ha visto envuelta.

Las fuertes acusaciones de la madre de Julián Zucchi

En una conversación con Samuel Suárez de Instarándula, Zucchi no escatimó en criticar a Eslava, acusándola de mentir y manipular los hechos. Además, reveló que Julián había llamado a la policía debido a la negativa de entregar a los niños.

"A la policía la llamó Julián porque no le querían entregar a los niños, por consejo de su abogada... Amparándose en ser mujer, Yiddá miente y miente", expresó.

Además, destacó que la falta de un régimen de visitas establecido podría ser la raíz del conflicto, sugiriendo que tanto Julián como Yiddá desean lo mejor para sus hijos.

"Ella está muy mal desfigura todo. Ella dice que me los deja ver y cuando vine se los llevó al norte, dice que no pasa pensión, él le pasa lo que dice el juez, que son 4500 soles, pero ella dice que los nenes gastan 20 mil soles. A Argentina no los deja ir, por eso yo vengo. Los quise llevar a Disney Japón y no pude, yo tengo una demanda por régimen de visitas porque no los deja viajar", acotó.

De esta manera, el altercado entre Julián Zucchi y Yiddá Eslava ha llamado la atención de los usuarios en las redes sociales. En suma, las declaraciones de la madre del actor argentino no han pasado desapercibidas por la actriz, quien sostuvo que tomará acciones al respecto.