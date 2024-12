Rosario Sasieta cree que nanas de Yiddá podrían denunciar a Julián Zucchi: "Feminicidio en grado de tentativa"

El último jueves 12 de diciembre, Yiddá Eslava y Julian Zucchi se volvieron noticia luego de que el argentino arrastrara a las nanas de su auto. Las imágenes causaron la indignación de muchos usuarios y hoy, la abogada Rosario Sasieta expresó que se podría realizar una denuncia por tentativa de feminicidio.

Tras las imágenes de Julian Zucchi subiendo a su auto y arrancando teniendo a las trabajadoras del hogar en la puerta, indignaron a muchos usuarios. Hoy en el programa de América Hoy, tuvo la presencia de la abogada Rosario Sasieta para que pueda dar su opinión acerca de lo sucedido.

Durante su declaración, expresó sentirse muy intranquila por las imágenes que vio y afirmó que se comunicó con algunas autoridades para las posibles denuncias que se podría realizar. La abogada Sasieta expresó que las nanas podrían denunciar.

"Ese padre no se ha dado cuenta lo que ha hecho. Creo que estas trabajadoras del hogar tienen derecho a denunciar por exposición de trabajadores al peligro (cuya pena sería) de uno a cuatro años de prisión. Porque yo no me he quedado tranquila, esta madrugada he hablado con algunas autoridades, quiero agradecer por está información y diálogo jurídico", expresó.