Milett Figueroa responde a las hijas de Marcelo Tinelli tras avance del reality: "No pretendo ser la madrastra"

Milett Figueroa, actual pareja de Marcelo Tinelli, se defiende de las tensiones surgidas en el reality 'Los Tinelli', donde se evidencian roces con las hijas del conductor argentino. La modelo peruana aclara que no busca forzar vínculos familiares.

La reciente aparición de Milett Figueroa en el reality 'Los Tinelli' ha generado una serie de comentarios y críticas, especialmente por parte de las hijas de Marcelo Tinelli. En medio de la controversia, la modelo ha decidido dar su versión de los hechos, enfatizando que su relación con el conductor es genuina y que no tiene intenciones de asumir un rol que no le corresponde.

El avance del programa 'Los Tinelli' reveló instantes de tensión durante las vacaciones familiares en Punta del Este, donde Milett disfrutó de momentos con Marcelo y sus hijas. En este contexto, Cande y Mica Tinelli expresaron su descontento por la presencia de la modelo.

"Me parece que antes lo tendría que haber hablado" , señaló Cande, mientras que Mica añadió: "Estás a prueba cuando venís por primera vez" .

Pese a ello, la modelo peruana afirmó que no tiene intención de forzar ninguna relación. "Está bien las cosas que decían las chicas, todavía no nos conocíamos. He compartido con ellas desde que Cande se fue a vivir a España, y las pocas veces que llega, compartimos. Siempre nos hablamos por redes o celular", señaló.