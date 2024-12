¡Otra vez! Magaly Medina explota contra su equipo de producción tras caerse enlace EN VIVO con abogada de Julián Zucchi

La conductora Magaly Medina no pudo contener su frustración durante un enlace en vivo con la abogada de Julián Zucchi, Claudia Zumaeta, debido a problemas técnicos que interrumpieron la comunicación. Este incidente generó un ambiente tenso en el set, donde la 'Urraca' expresó su descontento con su equipo de producción.

El contexto de esta situación se da en medio de la controversia que rodea a Julián Zucchi, quien protagonizó una pelea con Yiddá Eslava que culminó en un acto de violencia hacia una de las nanas de sus hijos. La expectativa por conocer la opinión de Magaly Medina era alta, ya que su programa se ha convertido en un referente para abordar temas de farándula y escándalos mediáticos.

A pesar de ser una de las críticas más contundentes del argentino tras su relación con Priscila Mateo, la conductora decidió escuchar la otra parte de la historia. Para ello, se tomó unos minutos de su programa, que concluye a las 11 de la noche, para dialogar con Claudia Zumaeta, abogada de Pamela López y reconocida defensora de casos de maltrato hacia la mujer.

No obstante, la situación se tornó complicada desde el inicio de la entrevista. Magaly solicitó a la abogada que se enfocara en la disputa de la pareja, pero Zumaeta no captó la pregunta y cortó el enlace de manera abrupta. Aunque inicialmente se pensó que se trataba de un simple inconveniente técnico, la falta de comunicación se prolongó durante varios minutos, lo que llevó a la conductora a expresar su frustración hacia su equipo técnico.

Por su parte, Yiddá Eslava contactó a Magaly Medina para expresar sus inquietudes respecto a Julián Zucchi y su madre, María Laura Zucchi. La influencer reveló que ambos la habrían amenazado con la posibilidad de llevarse a sus dos hijos al extranjero, lo que ha generado en ella un profundo sentimiento de inseguridad.

"Me dijo que ella iba a hacer todo lo posible para quitarme a mi hijo, llevárselo a Argentina y me iba a declarar a mí como una persona loca (...) Él me puso tenencia, su mamá me puso tenencia, el Estado se la rechazó y volvió a demandarme por régimen de visitas (y también por violencia psicológica)", dijo EN VIVO.