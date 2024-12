Julián Zucchi afirma que Yiddá lo está difamando: "La verdad detrás de las versiones cambiantes"

El argentino Julián Zucchi y su expareja Yiddá Eslava han presentado diferentes documentos para verificar sus declaraciones sobre el proceso de manutención de alimentos para sus dos hijos. La actriz peruana expresó un video mostrando pruebas, pero el extranjero se comunicó con un programa de TV afirmando que lo difamaba.

Hoy en el programa de 'América Hoy', los conductores compartieron una nota que informaba sobre el video de Yiddá Eslava, donde afirmaba que solicitaba 10 mil soles para sus dos hijos y que no había recibido pensión alguna durante ocho meses de parte de su expareja. Ante ello, Julián Zucchi no quiso quedarse callado y envío un mensaje dando más detalles sobre los aportes que tendría su expareja.

"Lo que no contó: Durante esos meses, mi ex pareja recibía ingresos mensuales de 1 900 soles por un alquiler que nos pertenece a ambos, 2 100 soles por otro alquiler compartido. 4 000 soles por un tercer alquiler, igualmente compartido. En total, 8 000 soles mensuales que ella administraba para cubrir los gastos de la casa y de los chicos. Yo no recibía ni un centavo de esos ingresos, a pesar de que los vienes también son míos", expresó.