¡Olvidó al 'Pato' Parodi! Luciana Fuster y Juan Morelli se lucen juntos como pareja en Miami

Luciana Fuster y Juan Morelli parecen no esconder más su relación, y los rumores sobre un romance entre ellos se están confirmando a lo grande. El 14 de diciembre, la modelo peruana y el compositor colombiano fueron captados en el aeropuerto de Miami, Estados Unidos, compartiendo un cálido abrazo, lo que ha dejado a sus seguidores más que emocionados.

En las imágenes difundidas por "América Hoy", ambos se muestran muy cercanos, y algunos incluso aseguran que hubo un beso, aunque no se logra ver claramente. Te contamos todos los detalles.

Los rumores sobre la relación entre Luciana Fuster y Juan Morelli no son nuevos. Ya se habían visto juntos en los Grammy Latinos en Miami, y a pesar de no haber confirmado oficialmente su romance, las imágenes del aeropuerto, difundidas por "América Hoy", parecen decirlo todo.

Los dos artistas no han tenido miedo de mostrar su cariño en público, y eso ha generado una gran ola de comentarios entre sus seguidores.

En el video, se puede ver cómo Morelli espera a Luciana y la recibe con un abrazo muy cercano. Ambos no esconden su complicidad, y Luciana, al darse cuenta de que está siendo grabada, lanza un saludo a la cámara, algo que ha avivado aún más los rumores sobre su relación.

Luciana Fuster y Juan Morelli tienen algo en común: ambos terminaron sus respectivas relaciones hace poco. Luciana rompió con Patricio Parodi hace unos meses, mientras que Juan también terminó su relación con la influencer Paula Macher.

Esas coincidencias en sus historias sentimentales hicieron que muchos pensaran que podría haber algo más entre ellos, y ahora parece que esas especulaciones se están haciendo realidad.

A medida que más imágenes de la pareja circulan en redes sociales, se confirma que Luciana y Juan están disfrutando de su tiempo juntos, y los seguidores no dejan de comentar sobre lo bien que se ven.

Cuando se le preguntó a Patricio Parodi sobre el romance entre su exnovia y el compositor colombiano, él se mostró muy tranquilo.

"Yo no hablo de terceros, tú sabes, yo soy amor y paz para todo el mundo y no hablo de terceros. Yo me llevo bien con todo el mundo, no tengo problemas con nadie en esta vida y eso me hace dormir en paz", comentó.