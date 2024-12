Patricio Parodi juergueó toda la noche con exintegrante de 'Esto Es Guerra': ¿De quién se trata?

Patricio Parodi está más soltero que nunca tras terminar su relación con Luciana Fuster y aprovechó el fin de semana largo para asistir a una fiesta junto a una conocida ex chica reality, con quien estuvo toda la noche y se mostró con mucha confianza.

Magaly TV La Firme elaboró un reportaje sobre los personajes de la farándula que asistieron al evento Cochinola, y el popular Pato no pudo estar fuera de la lista, ya que estuvo en un box junto a varios amigos, acompañados de bellas mujeres, entre ellas una ex chica reality.

La joven que estuvo con Patricio Parodi toda la noche responde al nombre de Alessandra Lama, quien fue participante de un reality hace varios años. Parece que actualmente tiene una relación muy cercana con el exnovio de Luciana Fuster, ya que estuvieron en arrumacos toda la noche.

Los videos que mostró Magaly TV muestran a Patricio abrazando a Alessandra, y en otro momento ella lo agarra del cuello y le habla muy cerca. Además, Patricio le tocó el cabello y la abrazó efusivamente.

A través de una entrevista, el chico reality fue consultado sobre su actual situación sentimental al ver a su expareja en salidas con un compositor. Ante ello, Patricio Parodi afirmó que estaría en salidas y que no se esconde de la prensa, ya que estaría tranquilo y relajado con su vida.

"Estoy tranquilo, relax, conociendo personas... sé que hay cámaras que me siguen, pero todo normal, yo salgo como cualquier otra persona. Quizás, algunos tratan de vender algo, pero estoy tranquilo" , indicó.

Al parecer, el joven deportista estaría tratando de olvidar a la modelo peruana Luciana Fuster. Incluso, comentó acerca del nuevo pretendiente de la Miss Grand Internacional 2023, con quien se lució en una premiación internacional hace unas semanas. Ante ello, quiso ser muy reservado, pero les deseo lo mejor.

"No me gusta meterme a opinar de otras personas, yo me llevo bien con todos y solo podría decir que le deseo lo mejor a todo el mundo, que sean felices", comentó.