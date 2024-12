¡Manda indirecta! Patricio Parodi se pronuncia sobre su expareja Luciana Fuster junto a Juan Morelli

Desde el fin de su romance entre Patricio Parodi y Luciana Fuster, la pareja no se ha pronunciado las razones de su rompimiento. Ahora, la modelo peruana se luce con un destacado compositor y el chico reality se pronuncia sobre ellos, donde al parecer habría mandado una indirecta a su expareja.

La relación entre Luciana Fuster y Patricio Parodi inició en enero de 2022, llegando a su fin en julio de este año. Luego que la peruana ganara el año pasado como Miss Grand Internacional 2023, se tuvo que mudar a Tailandia y estuvo constante viajando por compromisos del certamen. Aunque intentó tener una relación a distancia con el chico reality, al parecer no se pudo.

Desde aquel entonces, ninguno había sido relacionado con otra pareja hasta hace unas semanas cuando Luciana Fuster fue vista con el compositor Juan Morelli tomados de la mano. Además, hace unos días compartió un video de ambos en concierto haciendo más fuerte los rumores. Ante ello, el chico reality fue consultado sobre su expareja.

"Yo no hablo de terceros, tú sabes, yo soy amor y paz para todo el mundo y no hablo de terceros. Yo me llevo bien con todo el mundo, no tengo problemas con nadie en esta vida y eso me hace dormir en paz", expresó Patricio Parodi y en su última frase habría mandado una indirecta a la modelo Luciana Fuster.