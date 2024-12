Rafael Cardozo revela que rechazó propuesta para conducir EEG por un fuerte motivo: "No podía aceptar"

Rafael Cardozo, uno de los exintegrantes más queridos de "Esto es guerra", sorprendió a sus seguidores al contar que tuvo una propuesta para ser conductor del popular reality, pero que, por un motivo muy claro, no aceptó. En una reciente entrevista con el programa "Todo se filtra", Cardozo reveló detalles de esta propuesta que finalmente no se concretó.

En declaraciones para "Todo se filtra", Rafael Cardozo reveló que le ofrecieron conducir "Esto es guerra", pero lo rechazó por un fuerte motivo. El ex chico reality fue claro al explicar que, aunque la oferta para conducir el programa era atractiva, hubo un gran obstáculo: el tema económico.

"Era una propuesta increíble. Me encantaría haberlo hecho. Pero no llegamos a un acuerdo financiero, entonces no se dio", comentó.