Said Palao revela que quiere un hijo después de su boda con Alejandra Baigorria: "Se viene el 'Saidcito'"

Alejandra Baigorria y Said Palao se han convertido en una de las parejas más queridas de la televisión. A inicios de este año, la pareja se comprometió en matrimonio y ahora, el chico reality anunció que después de sus nupcias, desean tener un hijo juntos.

Tras anunciar que felizmente se casarán, sus seguidores se encuentran en la expectativa de lo que será una de las bodas más esperadas. En una entrevista de Amor y Fuego a Said Palao, se revelaron que ya se encuentran en planes del matrimonio que se realizará el próximo año.

Luego, fue consultado si ya desean tener un hijito después de su matrimonio. Ante ello, el chico reality afirmó que se encuentra emocionado de convertirse en padre nuevamente y sin duda, lo tendrían lo más pronto posible ni bien se casen.

Hace unos días, la empresaria Alejandra Baigorria realizó el lanzamiento oficial de su perfume que se encuentra disponible en varios departamentos de venta. La chica reality tuvo varias críticas por supuestamente ser de baja calidad y por eso, su pareja salió a defenderla para dejar en claro que él mismo lo ha testeado y que sería a un precio que se ajuste a muchos compradores.

"Claro que lo he probado, he sido uno de los primeros. Yo lo he testeado y para mí es increíble, calidad. Recuerden que es un perfume dentro del precio módico. Cuando estas haciendo las cosas bien, habrá gente que le guste y no. A veces nos dicen cosas buenas, también cosas malas", dijo.