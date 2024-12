Cristian Zuárez demanda a Magaly y pide 7 millones de soles: "Causó daño a mi salud emocional irreparable"

Desde hace unos días, Cristian Zuárez se ha convertido en noticia desde que recibió el premio de 'Hablando Huevadas' de los premios Martin Fierro. Ahora, se encontraría en una batalla legal con la conductora Magaly Medina, por los calificativos que dijo hacia el argentino.

La semana pasada, Cristian Zuárez le pidió a Magaly Medina que se rectificara de sus palabras que perjudicaban su imagen y en su trabajo, pero la conductora hizo caso omiso. Ahora, el argentino ha anunciado en una entrevista con Infobae, que inició una demanda contra la periodista por la suma de más de 7 millones de soles como reparación civil por daños y perjuicios.

Desde que el compositor Cristian Zuárez recibió el premio de Hablando Huevadas en los premios Martin Fierro, se generó una gran ola de controversias donde Magaly Medina realizó varios comentarios despectivos hacia el argentino. Esto, habría sido del total desagrado del artista que pidió que se retractara y ante la negación de la peruana, ahora inició una demanda.

"Primero pedí que se retractara de todos los dichos, insultándome, que yo era un mantenido, un don nadie, que no tengo carrera y no se me conoce nada. Es fácil demostrar que si trabajé, porque tengo mis papeles en orden y mi trayectoria intacta. Por eso no puede decir otra cosa más que todas las estupideces que dijo. El canal responde por ella, si ella pierde un juicio, el canal viene y dice: 'no se preocupe que nosotros pagamos. Sigue embarrándola y ensuciando honras de las personas que nosotros pagamos todo'", dijo.