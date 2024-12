Ney Guerrero elogia los 27 años de carrera de Magaly Medina: "Es un fenómeno de la TV nacional"

Magaly Medina cumplió 27 años frente a la conducción de 'Magaly TV' y otros programas que ha realizado durante su carrera televisiva, y Ney Guerrero, su exproductor y expareja, la elogió enormemente, considerándola como uno de los fenómenos televisivos más impactantes de las últimas décadas.

En una entrevista que Ney Guerrero concedió a un grupo de estudiantes de la Universidad de Lima, confesó que, en un inicio, no estaba muy convencido de salir al aire con el programa conducido por la 'Urraca'. Sin embargo, tras el lanzamiento, se convirtió en uno de los espacios favoritos de los televidentes.