Julián Zucchi confirma chats con modelo de OnlyFans, pero niega infidelidad con Priscila Mateo: "Jamás"

El actor argentino Julián Zucchi se ha visto envuelto en una gran polémica tras la revelación de conversaciones subidas de tono con la modelo de OnlyFans Raiza Martínez. A pesar de los rumores de infidelidad, Zucchi negó que estas interacciones ocurrieran mientras mantenía una relación con la periodista Priscila Mateo.

En una entrevista para "Amor y Fuego", Julián Zucchi no tuvo problema en confirmar que había tenido chats con la modelo de OnlyFans Martínez, pero fue muy claro al explicar que no ocurrió durante su relación con Priscila Mateo.

"Yo no tengo nada para decir, la que declaró fue ella. Yo soy el único que sé en qué fechas estuve con alguien y en qué fechas no" , comentó Zucchi, dejando en claro que los mensajes no fueron una traición.

Cuando el programa le preguntó directamente sobre si estas conversaciones sucedieron mientras estaba con Priscila Mateo, Zucchi fue tajante.

"No, jamás. Nunca que he estado en una relación exclusiva con otra persona, le he escrito a otra", aclaró. Según el actor, los mensajes con Martínez ocurrieron en otro momento y no mientras compartía una relación con la exreportera de "Magaly TV La Firme".